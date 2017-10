Erfolglos endete für die Reserve des SV Burgaltendorf das Auswärtsspiel gegen Fortuna Bredeney.

Der Gastgeber gewann 2:0. Letzten Endes schlug Bredeney vor heimischer Kulisse im zehnten Saisonspiel Burgaltendorf II souverän mit 2:0.

Durch die drei Punkte gegen den SV Burgaltendorf II verbessert sich Fortuna Bredeney auf Platz 14. Bredeney fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. In den letzten fünf Partien ließ die Bredeneyer zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Trotz der Niederlage behält Burgaltendorf II den zwölften Tabellenplatz. Der Gast musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Burgaltendorfer insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Auf den SV Burgaltendorf II passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste Burgaltendorf II bereits 38 Gegentreffer hinnehmen. Vor vier Spielen bejubelte der SV Burgaltendorf II zuletzt einen Sieg. Fortuna Bredeney ist am Sonntag (15:00 Uhr) bei der Zweitvertretung des FC Kray zu Gast. Für Burgaltendorf II geht es in zwei Wochen weiter, wenn man am 12.11.2017 bei SuS Niederbonsfeld gastiert.