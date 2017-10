Mit einer 1:5-Niederlage im Gepäck ging es für die Zweitvertretung von Blau-Weiß Mintard vom Auswärtsmatch bei der SG Kupferdreh-Byfang in Richtung Heimat.

Kupferdreh ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Beim Gastgeber standen diesmal Feifer, Kirchberger und Kiyak statt Reichardt, Scheirich und Peschka auf dem Platz. Auch Mintard veränderte die Startelf und schickte Rommerswinkel, Juchniewski und Langer-Jordy für Delker, Grube und Ullisch auf das Feld.

50 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die SG Kupferdreh-Byfang schlägt – bejubelten in der 25. Minute den Treffer von Kevin Pleimes zum 1:0. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Matthias Kirchberger das 2:0 nach (40.). Patrick Geisler legte in der 41. Minute zum 3:0 für Kupferdreh nach. Zur Halbzeit blickte die Kupferdreher auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Das 4:0 für die SG Kupferdreh-Byfang stellte Pleimes sicher. In der 51. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Der fünfte Streich von Kupferdreh war Birkan Kiyak vorbehalten (55.). Blau-Weiß Mintard II kam kurz vor dem Ende durch Darius Kretschmann zum Ehrentreffer (86.). Am Ende kam die SG Kupferdreh-Byfang gegen Mintard zu einem verdienten Sieg.

Nach dem errungenen Dreier hat Kupferdreh Position zwei der Kreisliga A Essen – Gruppe 2 inne. Die SG Kupferdreh-Byfang knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Kupferdreh sieben Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Erfolgsgarant der SG Kupferdreh-Byfang ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 44 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Durch diese Niederlage fällt Blau-Weiß Mintard II in der Tabelle auf Platz zehn. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim Gast etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte die Mintarder. Während Kupferdreh am nächsten Sonntag (14:30 Uhr) beim FSV Kettwig gastiert, duelliert sich Mintard am gleichen Tag mit der VfL Sportfreunde 07.