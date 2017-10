Die U17 von Borussia Dortmund ist in der B-Jugend-Bundesliga nicht zu stoppen. Im elften Spiel gab es den zehnten Sieg. Gegen Bayer Leverkusen gab es ein 3:0 (1:0).

Die beeindruckende Bilanz nach dem elften Spieltag: 47:11 Tore, ein Torverhältnis von plus 36. Einer der Garanten für die vielen Treffer hat auch am Sonntag dem Spiel erneut seinen Stempel aufgedrückt. Youssoufa Moukoko. Vor dem Spiel hatte der 12-Jährige schon mit sagenhaften 21 Treffern in zehn Partien auf sich aufmerksam gemacht.

Gegen Leverkusen legte er nach und traf erneut zwei Mal. Er brachte den BVB nach 25 Minuten in Führung, besorgte dann nach 55 Minuten den 3:0-Endstand. Nach elf Begegnungen steht er nun schon bei eindrucksvollen 23 Saisontoren. Was für eine Bilanz. Drei dieser Treffer erzielte er auch noch gegen den FC Schalke beim umkämpften 4:4 vor zwei Wochen.

Ausruhen darf sich Dortmund aber auch nach dem tollen Start in die Spielzeit nicht, denn der Rivale vom FC Schalke lauert auf Rang zwei. Auch die S04-Talente sind noch unbesiegt, stehen bei neun Siegen und zwei Remis zwei Punkte hinter dem BVB. Am Sonntag gab es für Schalke ein klares 7:0 gegen den Hombrucher SV. Einen echten Sahnetag erwischte Rene Biskup, der gleich fünf Treffer erzielen konnte. Mick Gudra steuerte die weiteren Treffer gegen den Vorletzten der Liga bei.

Hinter dem Führungsduo aus dem Pott ist der Abstand schon etwas größer. Auf Rang drei steht derzeit Borussia Mönchengladbach - neun Zähler hinter dem BVB. Am Sonntag gewann Gladbach gegen Düsseldorf mit 3:2. Bei der Konstanz von Dortmund und Schalke scheint es allerdings unwahrscheinlich, dass ein drittes Team noch um den ersten Platz in der West-Staffel mitspielen kann.

Am kommenden Wochenende (Samstag, 4.11., 11 Uhr) muss der Spitzenreiter aus Dortmund zuhause gegen den Tabellenvierten vom 1. FC Köln ran. Zur gleichen Zeit trifft Schalke auswärts auf die U17 von Alemannia Aachen.