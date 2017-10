Der MSV Duisburg hat gegen Union Berlin spät einen Punkt gerettet. Hier die Noten der Duisburger in der Übersicht.

Mark Flekken (3): War wie gewohnt ein sicherer Rückhalt. Parierte nach fünf Minuten glänzend. Konnte sich danach aber weniger auszeichnen. Beim Gegentor machtlos.



Andreas Wiegel (3-): Haute sich bei seinem Startelfdebüt als Rechtsverteidiger voll rein. Sah nach einem harten Foul in der fünften Minute die Gelbe Karte und war damit sehr gut bedient. In der Rückwärtsbewegung manchmal etwas zu langsam und fehlerbehaftet, dafür aber mit einigen Vorstößen nach vorne.





Gerrit Nauber (3-): Hielt die Abwehr überwiegend zusammen und war konzentriert bei der Sache. Beim Gegentor verlor er den Gegenspieler aus den Augen. Dennoch ein stabiler Auftritt.



Dustin Bomheuer (3-): Neben Nauber eine sichere Größe in der Innenverteidigung. Kommunizierte viel und warf sich voll rein.



Kevin Wolze (3-): Hinten solide, unauffällig im Spiel nach vorne, selbst nach dem Rückstand konzentrierte er sich lediglich auf die Defensiv-Aufgaben. Bis zum 1:1, da fand seine Flanke den Kopf von Iljutcenko, der zum Ausgleich traf.

Fabian Schnellhardt (2-): Eroberte sehr viele Bälle im Mittelfeld und war passsicher im Spiel nach vorne.



Lukas Fröde (4): Hielt Schnellhardt auf der Sechs den Rücken frei und war in viele Zweikämpfe verwickelt. Die führte er sehr gewissenhaft und eroberte viele Bälle. Doch darunter litten seine Offensivbemühungen. Nach vorne kam zu wenig von ihm.



Cauly Oliveira Souza (3): Setzte vor allem in Durchgang eins fast als einziger Akzente nach vorne. Sehr beweglich und agil im Dribbling. Er kann den Unterschied ausmachen. Belebendes Element für das Spiel.



Moritz Stoppelkamp (5): Erlebte einen gebrauchten Tag. Versuchte viel, doch nichts wollte ihm gelingen. Symptomatisch sein Freistoß aus 17 Metern Torentfernung, den er gut zwei Meter über das Tor knallte.



Kingsley Onuegbu (4-): Der „King“ hatte nicht seinen besten Tag und tat sich gegen die kompakte Union-Defensive schwer. In der 54. Minute hatte Onuegbu das 1:1 auf dem Fuß, versiebte aber aus drei Metern freistehend. Insgesamt ein eher schwacher Auftritt.



Borys Tashchy (4-): War fraglich vor dem Spiel und unauffällig während der Partie. Versuchte zwar dem Offensivspiel Struktur zu geben. Doch so wirklich gelang ihm das nicht.