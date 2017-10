Das Auswärtsspiel der Reserve der SF Niederwenigern endete erfolglos.

Gegen die VfL Sportfreunde 07 gab es nichts zu holen. Der Gastgeber gewann die Partie mit 2:0.

Die 07er nahm in der Startelf sechs Veränderungen vor und begann die Partie mit Schumann, Schulze, Totzek, Sakowitz, Neuhaus und Ferreira Marques statt Bauschulte, Jorczenink, Birwe, Spaetling, Neumann und Pieper. Auch Niederwenigern II tauschte auf vier Positionen. Dort standen Hegemann, Serrano-Nieto, Petry und Gotzeina für Wieczorek, Geißler, Hendricks und Jacobs in der Startformation.

Treffer bekamen die Zuschauer in Durchgang eins nicht zu sehen. Torlos ging es in die Halbzeit. Gleich nach dem Wiederanpfiff bekam die VfL Sportfreunde 07 einen Elfmeter, den Sebastian Honings erfolgreich verwandelte (48.). 25 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die 07er schlägt – bejubelten in der 71. Minute den Treffer von Tobias Totzek zum 2:0. Am Schluss fuhr die Sportfreunde gegen die SF Niederwenigern II auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Nach dem errungenen Dreier hat die VfL Sportfreunde 07 Position neun der Kreisliga A Essen – Gruppe 2 inne. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für die 07er, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Durch diese Niederlage fällt Niederwenigern II in der Tabelle auf Platz elf. Der Gast musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Sportfreunde insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten fünf Spielen war für die SF Niederwenigern II noch Luft nach oben. Sieben von 15 möglichen Zählern sammelte Niederwenigern II ein.

Nächster Prüfstein für die VfL Sportfreunde 07 ist auf gegnerischer Anlage die Zweitvertretung von Blau-Weiß Mintard (Sonntag, 13:00 Uhr). Die SF Niederwenigern II misst sich am gleichen Tag mit der Essener SG 99/06.