In der U19-Bundesliga hat sich der FC Schalke locker mit 5:1 (2:1) gegen Fortuna Köln durchgesetzt.

Bei Fortuna Köln standen diesmal Koppitz und Tasli statt Neumann und Maletzki auf dem Platz. Auch Schalke veränderte die Startelf und schickte Can und Kutucu für Czyborra und Ceka auf das Feld.

Ahmed Kutucu brachte den S04 in der siebten Spielminute in Führung. Geschockt zeigte sich Köln nicht. Nur wenig später war Niklas Koppitz mit dem Ausgleich zur Stelle (13.). Sieben Minuten später ging der FC Schalke 04 durch den zweiten Treffer von Kutucu erneut in Führung. In Durchgang zwei lief Niklas Neumann anstelle von Hassine Refai für Fortuna Köln auf. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Nassim Boujellab schnürte einen Doppelpack (47./81.), sodass der S04 fortan mit 4:1 führte. Die letzten Zweifel der 200 Zuschauer am Sieg des Gasts waren ausgeräumt, als Münir Levent Mercan in der 85. Minute das 5:1 schoss.

Die Fortuna ist nach zehn absolvierten Spielen Tabellenletzter. Wo beim Gastgeber der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die fünf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Die Situation beim Schlusslicht bleibt angespannt. Gegen Schalke kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der S04 macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zwei. Die Saisonbilanz des FC Schalke 04 sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und drei Unentschieden büßte die Schalker lediglich eine Niederlage ein. Die Verteidigung von Schalke wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst achtmal bezwungen. Während Fortuna Köln am nächsten Samstag (11:00 Uhr) bei Bayer 04 Leverkusen gastiert, steht für den S04 einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit Borussia Mönchengladbach auf der Agenda.