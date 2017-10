Borussia Dortmund hat auch gegen den MSV Duisburg in der U19-Bundesliga gewonnen. Nach dem Derbysieg gegen Schalke hieß es am Ende 2:0 (2:0) für den BVB.

"Wir haben das Spiel über 90 Minuten so kontrolliert, dass Duisburg keine zwingende Chance hatte", freute sich Dortmunds Trainer Benjamin Hoffmann nach dem Spiel. Seine Mannschaft kam sehr gut in die Partie und war von Beginn an gefährlich.

Bereits in der fünften Minute gingen die Schwarz-Gelben durch Emre Sabri Aydinel mit 1:0 in Führung. "Wenn du gegen Borussia Dortmund mithalten willst, dann darfst du natürlich nicht so ein frühes Gegentor fangen", erklärte Duisburgs Trainer Engin Vural. Er war mit der Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit nicht zufrieden. "Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir nicht auf den Platz bekommen. Wir waren viel zu ängstlich", sagte er weiter.

Vural reagierte daher früh und wechselte bereits in der 40. Minute Metehan Selvi ein, um seine Spieler wachzurütteln. Unglücklich nur, dass es Selvi war, der mit seiner ersten Aktion einen Handelfmeter verursachte (40.). Beim Strafstoß scheiterte BVB-Kapitän Julian Schwermann am guten Duisburger Keeper Eduardo dos Santos Haesler, doch den Nachschuss konnte David Kopacz im Tor versenken - 2:0.

"Ich weiß nicht, ob man den Elfmeter geben muss. Metehan Selvi hatte seinen Arm dicht am Körper", zweifelte Vural die Entscheidung des Schiedsrichters an. Mit dem 2:0 ging es dann auch in die Kabine. Duisburg setzte vor dem Pausenpfiff immer wieder kleine Nadelstiche und versuchte über Konter gefährlich zu werden, aber der entscheidende Pass hat gefehlt.

Wir müssen im Abschluss konsequenter werden und nicht versuchen, es nochmal schön zu machen oder egoistisch zu sein."

Benjamin Hoffmann (Borussia Dortmund)

Die zweite Halbzeit blieb relativ ereignislos. Der eingewechselte Gabriel Kyeremateng hatte freistehend das 3:0 auf dem Fuß, aber er nutzte seine Chance nicht (74.). "Wir müssen im Abschluss konsequenter werden und nicht versuchen es nochmal schön zu machen oder egoistisch zu sein", bemängelte Hoffmann die fehlende Kaltschnäuzigkeit seiner Spieler.

Aufregung gab es auch nochmal beim MSV: Bilal Can Özkara wurde im Strafraum gelegt, einen Elfmeter gab es nicht. "Wenn man den Strafstoß für Dortmund gibt, dann müssen wir auch einen bekommen", ärgerte sich Vural über den ausgebliebenen Pfiff.

Durch den Sieg springt der BVB auf den zweiten Tabellenplatz und hat nur noch drei Punkte Rückstand auf den VfL Bochum. Am kommenden Spieltag (04.11. / 11 Uhr) müssen die Borussen auswärts beim 1.FC Köln ran. Für die Zebras geht es zu Hause gegen Oberhausen.