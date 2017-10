Türkiyemspor Essen ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

DJK brachte im Vergleich zum letzten Spiel Hillmann, El-Damen und Klimek für Ankert, Konrad und Vogel von Beginn an. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Burak Bayram das 1:0 für Türkiyemspor (43.). Türkiyemspor Essen hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Anstelle von Pascal Thüner war nach Wiederbeginn Lars Sewald für DJK Dellwig im Spiel. Bayram schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (60.). In der 75. Minute stellte DJK personell um: Per Doppelwechsel kamen Philipp Storek und Timur Küplüce auf den Platz und ersetzten Timo Wolter und Maik Hübenthal. Für das 3:0 zugunsten von Türkiyemspor sorgte dann kurz vor Schluss Pierre Putze, der Türkiyemspor Essen und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (86.). Die letzten Zweifel der 55 Zuschauer am Sieg von Türkiyemspor waren ausgeräumt, als Tayfun Gaygusuz in der 90. Minute das 4:0 schoss. Letzten Endes ging Türkiyemspor Essen im Duell mit DJK Dellwig als Sieger hervor.

Nach der klaren Pleite gegen Türkiyemspor steht DJK mit dem Rücken zur Wand. DJK Dellwig musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gastgeber insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten fünf Begegnungen holte der Aufsteiger insgesamt nur drei Zähler.

Türkiyemspor Essen stabilisiert nach dem Erfolg über DJK die eigene Position im Klassement. Mit dem Sieg knüpft Türkiyemspor an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Türkiyemspor Essen sieben Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Türkiyemspor präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 38 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Türkiyemspor Essen. Türkiyemspor ist seit vier Spielen unbezwungen. Weiter geht es für DJK Dellwig am kommenden Sonntag daheim gegen den SuS Haarzopf. Für Türkiyemspor Essen steht am Sonntag das Duell mit dem DJK Essen-Katernberg an.