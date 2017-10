Die SG Essen-Schönebeck und der FC Saloniki Essen lieferten sich ein spannendes Spiel, das 4:5 endete.

Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Saloniki beugen mussten.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Schönebeck mit vier Änderungen. Diesmal begannen Bouazza, Weingart, Horn und Schramm für Laktab, Parsch, Agca und Kasem. Auch der FC Saloniki Essen baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Theofilaktidis, Apostolidis und Akrai anstatt Makrygiannis, Seddiqie und Gegeshidze.

Das 1:0 von Saloniki bejubelte Jannis Apostolidis (5.). Lange währte die Freude des Gasts nicht, denn schon in der neunten Minute schoss Dominic Weingart den Ausgleichstreffer für die SGS. Nikolaos Zias ließ sich in der 37. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für den FC Saloniki Essen. Saloniki bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Pascal Caspari für den Ausgleich sorgte (40.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich die SG Essen-Schönebeck erfolgreich durch. Robin Weber schoss in der 51. Spielminute zur 3:2-Führung ein. In der 64. Minute war Apostolidis mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Naoufel Bouazza traf zum 4:3 zugunsten von Schönebeck (68.). Für den Gastgeber nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Robin Akrai drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (78./90.) und sicherte dem FC Saloniki Essen einen Last-Minute-Sieg. Schließlich sprang für Saloniki gegen die SGS ein Dreier heraus.

Der Patzer der SG Essen-Schönebeck zieht im Klassement keine Folgen nach sich. Erfolgsgarant von Schönebeck ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 41 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. In den letzten fünf Begegnungen holte die Schönebecker insgesamt nur sechs Zähler.

Mit drei Punkten im Gepäck schiebt sich der FC Saloniki Essen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Saloniki beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Während die SGS am nächsten Sonntag (11:00 Uhr) bei TuRa 86 gastiert, duelliert sich der FC Saloniki Essen zeitgleich mit AL-ARZ Libanon Essen 08.