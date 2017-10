Für Leroy Sané (21) läuft es in England rund. Der Ex-Schalker erzielte am Samstag sein sechstes Saisontor. Von den Medien und seinem Trainer gab es großes Lob.

Manchester City eilt in der englischen Premier League von Sieg zu Sieg. Am Samstag gewannen die Citizens ihr Auswärtsspiel bei West Bromwich Albion mit 3:2 (2:1). Maßgeblichen Anteil am neunten Dreier im zehnten Meisterschaftsspiel hatte einmal mehr der deutsche Nationalspieler Leroy Sané. Der ehemalige Schalker erzielte den ersten Treffer selbst (10.) und bereitete den zweiten durch Fernandinho (15.) vor. Auch am zwischenzeitlichen 3:1 durch Raheem Sterling war der Außenstürmer beteiligt. Für seinen starken Auftritt wurde er zum "Man of the match" gewählt.

Der 21-jährige Sané ist seit Wochen in einer herausragenden Verfassung. In den letzten fünf Spielen stand der gebürtige Essener in der Startelf. Das Vertrauen von Trainer Pep Guardiola zahlte er zurück. Vier Treffer gelangen ihm in dieser Phase. Insgesamt kann Sané schon sechs Tore und fünf Assists vorweisen. Ein beeindruckender Wert. Damit hat er seine Quote aus der letzten Saison (5 Tore, 5 Assists in 26 Spielen) bereits übertroffen.

Nach dem Spiel in West Bromwich war Guardiola voll des Lobes für seinen Angreifer: "Leroy ist ein Spieler, der ein besonderes Talent hat, der aus dem Rückraum in die Tiefe stößt. Es ist wichtig, dass unsere Mittelfeldspieler das tun", sagte der ehemalige Bayern-Trainer. Guardiola ist jedoch auch wichtig, dass Sané nicht die Bodenhaftung verliert: "Er ist noch sehr jung. Es gibt noch viele, viele Dinge, die er verbessern kann."

Lobeshymnen der englischen Presse

Der City-Trainer sollte dabei vermeiden, dass sein Sturm-Juwel einen Blick in die englische Presselandschaft wirft. Denn die Medien überschlagen sich derzeit mit den Lobeshymnen auf das Schalker Eigengewächs. "Leroy Sanés Führungstreffer für City war atemberaubend", schrieb "The Sun". In der "Dailymail" schaffte es der Deutsche in die Überschrift: "Leroy Sané gewinnt drei weitere Punkte für Manchester City", titelte das Blatt. Die Analyse seiner Leistung: "Sané's Führungstor offenbarte Handlungsschnelligkeit und einen überragenden Abschluss. Der Schuss war wie eine Pistolenkugel. Sané macht alles, was sich Guardiola von ihm wünscht."