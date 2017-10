Die Ära Michael Welling nähert sich beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen dem Ende. Nachfolger Marcus Uhlig steht bereits parat.

Am Samstag um 16.27 Uhr betrat der neue Vorsitzende erstmals den Presseraum im Keller des Stadion Essen. Marcus Uhlig wird die Aufgabe des scheidenden Vorsitzenden Michael Welling übernehmen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Machtwechsel an der Hafenstraße.

Warum hat sich der Aufsichtsrat für Uhlig entschieden?

Uhlig hat bereits in verschiedenen Positionen bei Arminia Bielefeld gearbeitet. Nach seiner Zeit in einem Medienbüro, das als Dienstleister für Arminia Bielefeld eine Homepage und die Stadionzeitschrift erstellte und einer Imagekampagne zugunsten des Vereins, erhielt der gebürtige Kamp-Lintforter den Job als Pressesprecher. Im September 2011 wurde er erst interimsweise, später dann hauptamtlich zum Geschäftsführer ernannt. Diese Erfahrungen waren am Ende wohl das Hauptkriterium für eine Anstellung des studierten Juristen, wie der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Andre Helf bestätigte: "Wir haben jemanden gesucht, der sich in der Fürhung eines Fußballvereins auskennt und festgestellt, dass er über hinreichende Erfahrung verfügt. In den Gesprächen haben wir dann gemerkt, dass es auch menschlich passt."

Wann fängt Uhlig an? Was sind seine ersten Amtshandlungen?

Uhlig wird ab sofort von Welling in seinen Aufgabenbereich eingearbeitet. Von den strukturellen und finanziellen Gegebenheiten zeigte sich Uhlig bereits angetan. Er will in den kommenden Tagen alle "relevanten Personen", darunter auch die Fanvertreter, kennenlernen und sich einen Überblick verschaffen um festzustellen, wo der Hebel angesetzt werden muss. Einen Umbruch oder eine neue Philosophie soll es wohl nicht g nocheben: "Das werden wir mal sehen. Bisher habe ich jedoch von allem einen guten Eindruck."

Was macht Welling nach seinem Abschied von Rot-Weiss Essen?

Dazu hat er sich bis dato noch nicht geäußert. "Ich habe für mich persönlich das Gefühl, dass es nun Zeit für einen anderen Schritt ist, ohne zu wissen, wohin mich dieser führt", bergründete er seinen Rücktritt. Daran dürfte sich noch nichts geändert haben. Gerüchten zufolge soll der Bundesligist FSV Mainz 05 bei Welling angefragt haben. Der Verein hat seinen Vorstand noch nicht komplett besetzt und sucht eine weitere Führungsperson. Auf Nachfrage dieser Redaktion wollte Welling das Gerücht nicht kommentieren.

Wann wird der Vertrag von Welling aufgelöst? Könnte es sein, dass er schon vor dem 30. Juni 2018 weg ist?

Ein Zeitpunkt für eine Vertragsauflösung ist noch nicht fixiert, ein Auflösungsvertrag ebenfalls noch nicht unterschrieben. Das ließ Helf auf der Vorstellungs-PK des neuen Vorsitzenden verlauten: "Wir werden uns in aller Ruhe Zeit nehmen, um Herrn Uhlig vernünftig einzuarbeiten. Wir sind Michael Welling dankbar, dass er sich dazu bereit erklärt hat. Das wird in aller Ruhe passieren. Dann werden wir schauen, wie es sich entwickelt und irgendwann den richtigen Zeitpunkt finden."

Kann sich Rot-Weiss Essen überhaupt zwei Vorsitzende leisten?

"Wenn wir es uns nicht leisten könnten, würden wir es nicht machen", betont Helf. Das Credo, das unter Welling beim Verein Anwendung fand, nur das Geld auszugeben, was auch eingenommen wurde, wird auch weiterhin Bestand haben. "Bei allem, was wir hier machen, stehen immer die Finanzen im Vordergrund. Wir gehen nicht blauäugig durch die Gegend und schmeißen das Geld aus dem Fenster, sondern überlegen genau, was wir machen."

Wie geht es in Sachen Ausgliederung weiter?

Diese Frage ist nach Helf von der Frage losgelöst, wer den Posten als Vorsitzenden inne hat: "Das ist eine strategische Frage. Wir wollen das weiter vorantreiben und haben den Prozess nicht gestoppt." Bei Arminia Bielefeld hat Uhlig zudem in einer Kommanditgesellschaft gearbeitet und daher auch eine gewisse Art Berufserfahrung.