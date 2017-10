Der Rücktritt von Michael Welling als Vorsitzender von Rot-Weiss Essen dürfte das beherrschende Thema in der Regionalliga West gewesen sein. Auch bei RWO.

Rivalität ist auf dem Platz das eine, die Beziehung daneben ist eine andere. RWEs Noch-Vorsitzender Michael Welling, der von nun an seinen Nachfolger Marcus Uhlig in dessen neue Aufgaben einarbeitet, hielt zum Rivalen aus Oberhausen immer eine freundschaftliche Beziehung. Und so gab es auch vom Nachbarn Nachrichten an Welling, nachdem dieser seinen Rücktritt zum Saisonende verkündete.

Auch beim 1:1-Unentschieden im Derby am Samstag kam dies zu Tage. In seinem Statement zum Spiel richtete Oberhausens Trainer Mike Terranova das Wort auch an den scheidenden Vorsitzenden, der sieben Jahre an der Essener Hafenstraße die Fäden zog: "Ich wünsche RWE und vor allem Herrn Welling alles Gute. Er hat super Arbeit im Verein geleistet. Ich hoffe, dass es in Zukunft bei Rot-Weiss Essen besser läuft. Ich denke, dass sie eine gute Truppe mit tollen Fans haben."

Das Spiel selbst lief aus der Sicht Terranovas nicht planmäßig, auch wenn es ein emotional positives Ende für die Kleeblätter fand. Alexander Scheelen hatte in der 89. Minute mit einem sehenswerten Fernschuss für die Oberhausener ausgeglichen. "Der Zeitpunkt ist glücklich, aber ich denke auch, nicht unverdient. Am Ende können wir mit dem Punkt leben."

Dabei waren die Oberhausener besonders in der ersten Hälfte überhaupt nicht ins Spiel gekommen: "Wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt nichts zustande bekommen. Wir geraten durch einen Spielzug, der angekündigt war, in Rückstand. Darüber war ich richtig sauer." Der zweite Abschnitt war dann versöhnlicher: "Da haben wir gespielt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir wollten in den Sechzehnerraum kommen, waren aber nicht unbedingt torgefährlich. Allerdings haben wir die Moral und die Leidenschaft an den Tag gelegt, wie wir es schon von Beginn an wollten."