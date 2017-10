Mit einer 0:4-Niederlage im Gepäck ging es für den SV Schwafheim vom Auswärtsmatch beim SV Scherpenberg in Richtung Heimat.

Scherpenberg ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Schwafheim nahm nach dem letzten Spiel keine Änderungen in der Startelf vor. 250 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SV Scherpenberg schlägt – bejubelten in der 35. Minute den Treffer von Ercan Sendag zum 1:0. Der SV Schwafheim brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Scherpenberg hatte bis zur Pause Bestand. Zu Beginn der zweiten Halbzeit baute der SV Scherpenberg den eigenen Vorsprung aus. Almir Sogolj traf zum 2:0 (53.). Scherpenberg stellte in der 67. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Deldar Zakholy, Selim Hamdi und Ozan Sengül für Yassin Bougjdi, Sendag und Hari Coric auf den Platz. Durch ein Eigentor von Schwafheim verbesserte der SV Scherpenberg den Spielstand auf 3:0 für sich (85.). El Houcine Bougjdi war es, der kurz vor Ultimo das 4:0 besorgte und Scherpenberg inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (89.). Letztlich feierte der SV Scherpenberg gegen den SV Schwafheim nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Nach dem Dreier gegen Schwafheim führt Scherpenberg das Feld der Landesliga Niederrhein 2 an. Der SV Scherpenberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon neun vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und eine Niederlage dazu. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Scherpenberg. Insgesamt erst zwölfmal gelang es dem Gegner, den SV Scherpenberg zu überlisten. Zehn Spiele währt bereits die Serie, in der Scherpenberg ungeschlagen ist.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SV Scherpenberg – der SV Schwafheim bleibt weiter unten drin. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Schwafheim im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 42 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Landesliga Niederrhein 2. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der Gast nur sechs Zähler. Am nächsten Sonntag (14:30 Uhr) reist Scherpenberg zur SF Hamborn 07, am gleichen Tag begrüßt der SV Schwafheim den SV Sonsbeck vor heimischem Publikum.