Im Zuge der Niederlage gegen Viktoria Köln wurde auch die aktuelle Situation um die fehlende Vereinsführung wieder zum Thema. Laut Trainer Farat Toku gibt es aber auch noch eine andere Baustelle.

Nach dem Abpfiff im Heimspiel gegen Viktoria Köln lobte Wattenscheids Trainer Farat Toku seine Schützlinge auf dem Rasen. "Sehr gut", hätte die Mannschaft das angesichts der aktuellen "Verhältnisse im Verein" gemacht.

In dem Lob für seine Elf spricht Toku gleich zwei Baustellen an, anhand derer er die nun aufkommende Negativserie der 09er zu erklären versucht: Neben der im Laufe der letzten Wochen immer weiter angewachsenen Liste an Ausfällen, auf der unter anderem auch die Namen von wichtigen Stammkräften - wie den mit einem Syndesmosebandriss ausfallenden Kapitän Nico Buckmaier oder Mittelfeldakteur Matthias Tietz - zu finden sind, ist es weiter auch das schon seit so langer Zeit ungelöste Problem um die nicht vorhandene Vereinsführung, die die SGW schwer beschäftigt: "Die personelle Situation ist für uns natürlich schon extrem. Wenn vier, fünf Leute bei uns ausfallen, dann können wir das gar nicht auffangen", erklärte Toku mit Blick auf den derzeit so stark in Mitleidenschaft geratenen Kader. "Das merkt man an den Jungs, jeder macht sich Gedanken", bemerkte er mit Blick auf die Probleme im Vereinsumfeld.

Bei der Suche nach Lösungen, die den Kader in der Breite stärken könnten, machen die angespannten finanziellen Verhältnisse des Vereins der Mannschaft einen Strich durch die Rechnung.

Mitgliederversammlung soll Klarheit bringen

Zumindest für die andere Baustelle scheint aber nun endlich wieder etwas Land in Sicht. Denn am 7. November findet eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt, an deren Ende sich Tokus Wunsch, es würde endlich wieder für etwas mehr Klarheit an der Lohrheide gesorgt, hoffentlich erfüllen wird: "Ich hoffe, dass bald endlich mal ein bisschen Klarheit im Verein herrscht. Wir sind froh, wenn hier endlich mal eine Entscheidung gefällt wird, sodass wir auch Informationen haben, was dann passiert."