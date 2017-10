RWO hat am 15. Spieltag ein spätes Remis bei Rot-Weiss Essen einfahren können. Sowohl Trainer Mike Terranova als auch Rafael Garcia und Philipp Gödde können mit dem Punkt gut leben.

Im ersten Durchgang war von Oberhausen nicht viel zu sehen; zu behäbig, zu ideenlos wirkte das Spiel der Terranova-Elf. Die frühe RWE-Führung durch Marcel Platzek war hochverdient, ebenso der Pausenstand. Mit einer deratigen Leistung über die gesamte Spielzeit wäre kein Punktgewinn möglich gewesen - darüber waren sich Spieler und Trainer nach Spielschluss einig. "Essen hat das Spiel nur zerstören wollen. Wir hatten in der ersten Halbzeit keine Chancen", betonte Rafael Garcia. Philipp Gödde attestierte seiner Mannschaft im ersten Spielabschnitt "viel zu wenig Mut". RWO-Trainer Mike Terranova wurde auf der Pressekonferenz ein wenig deutlicher: "Ich war wirklich sauer. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht viel zustande bekommen."

In der zweiten Hälfte kamen die Rot-Weißen dann mit mehr Schwung aus der Kabine, die Defensive der Hausherren musste sich vermehrt in Szene setzen. Tieferstehende Essener wollten die 1:0-Führung mit aller Macht über die Zeit bringen, der Abwehrriegel konnte in der 89. Spielminute dann doch noch geknackt werden - für Spieler und Trainer von Oberhausen ein verdienter Tor- und Punkterfolg. Entscheidend dafür seien mehrere Faktoren gewesen. "Wir haben in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden", betonte Terranova. Der 40-jährige Ex-Profi hat im Spiel seiner Mannschaft darüber hinaus wertvolle Tugenden wahrgenommen, die für den Erfolg unabdinglich sind: "Moral, Kampfbereitschaft und Leidenschaft."

Garcia war mit den zweiten 45 Minuten ebenfalls mehr als zufrieden. "Wir haben uns alle ein bisschen gepusht", sagte der 24-jährige Deutsch-Spanier. Das gegenseitige Motivieren sollte in der Folge Früchte tragen. "Wir waren zwingender", ergänzte er. Der Schlüssel zum Erfolg sei unter anderem ein deutlich engagierteres Auftreten gewesen: "Uns war klar, dass wir wieder mehr kämpfen und Eier zeigen müssen."

"Alles in allem geht das Unentschieden in Ordnung", bekräftigte Gödde nach der Partie. Terranova war erfreut, dass seine Schützlinge den vorab ausgegeben Matchplan im zweiten Durchgang doch noch umsetzen konnten. "Wir hatten es so vor, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben", betonte der RWO-Trainer. Abschließend fügte er hinzu: "Der Zeitpunkt war zwar glücklich, der Punkt ist aber nicht unverdient. Wir können mit dem Zähler leben."

Durch den Punktgewinn steht Rot-Weiß Oberhausen bei aktuell 24 Zählern auf dem fünften Tabellenplatz. In sechs Tagen kann das Team um Trainer Mike Terranova das Punktekonto weiter ausbauen: Am 3. November ist Wegberg-Beeck um 19:30 Uhr zu Gast. Die Punkte 25 bis 27 sind das ausgegebene Ziel gegen den Aufsteiger - im Idealfall könnte RWO bei einem Sieg auf Tabellenplatz drei klettern.