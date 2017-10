Der 1.

FC Monheim kam am Samstag zu einem 4:2-Erfolg gegen den VfR Krefeld-Fischeln. VfR Krefeld-Fischeln war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Krefeld-Fischeln blieb bei der Startelf der letzten Partie. Monheim veränderte dagegen zwei Positionen und brachte Lange und Kreis für Nosel und Afkir. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der FCM bereits in Front. Eray Bastas markierte in der fünften Minute die Führung. In der 27. Minute verwandelte Kevin Breuer vor 97 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:1 für den VfR. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Benjamin Schütz sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 4:1 (48./51./62.) aus der Perspektive des 1. FC Monheim. Bei einem Doppelwechsel in der 78. Minute lösten Batuhan Tasci und Andre Kubaritsch die Teamkollegen Dustin Orlean und Breuer auf dem Feld ab. Kurz vor Ultimo war noch Stefan Linser zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des VfR Krefeld-Fischeln verantwortlich (82.). Mit dem Schlusspfiff durch Marcel Donath stand der Auswärtsdreier für Monheim. Man hatte sich gegen Krefeld-Fischeln durchgesetzt.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den FCM – der VfR bleibt weiter unten drin. Der VfR Krefeld-Fischeln musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gastgeber insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Krefeld-Fischeln liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 29 Gegentreffer fing. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim VfR etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte die Krefelder.

Die drei Zähler katapultieren den 1. FC Monheim in der Tabelle auf Platz sechs. Der Gast beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Der VfR Krefeld-Fischeln wird am kommenden Dienstag vom ETB SW Essen empfangen. Monheim trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf die SSVg Velbert.