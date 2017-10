Dank des späten Scheelen-Treffers konnte RWO die Heimreise mit einem Punkt im Gepäck antreten. Der Matchwinner hat sich nach der Partie zur geschlossenen Mannschaftsleistung geäußert.

Als defensiver Mittelfeldspieler zählt Alexander Scheelen nicht zu den größten Vollstreckern, zumeist zeichnet sich sein Spiel durch kämpferische Attribute aus. Seine bisherige Saisonstatistik beweist diesen Fakt nur allzu gut: In den ersten sechs Saisonspielen hat der gebürtige Duisburger gleich vier Verwarnungen erhalten, bis zum Spiel gegen RWE ist ihm in den ersten 14 Saisonspielen zudem lediglich ein Torerfolg geglückt.

Eine Karte hat Scheelen gegen den großen Rivalen nicht kassiert, nach einem Treffer durch Oberhausens Nummer 26 hat es lange Zeit aber auch nicht ausgesehen - bis zur 89. Spielminute. Mit seinem ersten Torschuss der Partie ist dem Oberhausener der späte Ausgleichstreffer geglückt. Er selbst avancierte damit zum Derbyhelden. Sein zweites Saisontor bescherte der Terranova-Elf ein spätes Unentschieden, mit dem der Matchwinner mehr als einverstanden war. "Wir haben Leidenschaft gezeigt, der Punkt ist verdient", fasste Scheelen das Derby im Anschluss an die Partie zusammen.

Wenn wir Freitag mit einem Dreier nachlegen, ist der Punkt Gold wert. Alexander Scheelen

Die geschlossene Mannschaftsleistung hat den Mittelfeldspieler beeindruckt. Scheelen: "Mit dem, was wir gezeigt haben, können wir zufrieden sein." Aufgrund der vielen namhaften Ausfälle war Scheelen im Voraus klar, dass RWO in Essen nur als Einheit bestehen könnte. "Uns fehlen vier Leistungsträger, für uns ist das schwer zu kompensieren. Das muss man ganz klar so sagen", zeigte sich Scheelen nach Spielschluss sichtlich begeistert vom soeben abgelieferten Fight seines Teams.

Der Scheelen-Treffer beschert RWO den 24. Saisonpunkt, Platz fünf konnte durch den Punktgewinn gesichert werden. Am kommenden Freitag (19:30 Uhr) trifft Rot-Weiß Oberhausen daheim auf Wegberg-Beeck - gegen den Aufsteiger sind drei Punkte fest eingeplant. Mit einem möglichen Sieg hätte der Punkt im Derby für Scheelen einen gewissen Mehrwert: "Wenn wir Freitag mit einem Dreier nachlegen, ist der Punkt Gold wert."