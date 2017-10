Beim 4:1-Erfolg gegen Preußen Münster im U19-Bundesligaspiel kehrte VfL-Angreifer Ulrich Bapoh zurück in die Startelf und konnte auf Anhieb überzeugten.

Ulrich Bapoh musste im Spiel gegen den MSV Duisburg vor zwei Wochen wegen einer Mandelentzündung aussetzten. Nun kehrte der 18-Jährige zurück in die Startelf des U19-Tabellenführers und war der beste Spieler auf dem Feld.

Fast jede Offensivaktion lief über den Deutsch-Kameruner. Er organisierte das Spiel nach vorn und war sich auch für Defensivarbeit nicht zu Schade. Man merkte Bapoh an, dass er Freude am Fußballspielen hatte und er glücklich darüber war, wieder zurück in der Mannschaft zu sein. Immer wieder konnte man auf dem Feld, die „Uli-Uli-Rufe“ hören, die seine Mitspieler von sich gaben, weil Ulrich „Uli“ Bapoh sehr oft den Ball hatte und diese als Spielmacher verteilte.

Bapoh krönte seine Leistung auch durch zwei Tore. Mit dem zwischenzeitlichen 2:1 in der 40. Minute brachte er seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Nach einem schön herausgespielten Angriff vollendete er zudem zum 4:1-Endergebnis.

Auch sein Trainer Dimitrios Grammozis war von der Leistung seines Schützlings begeistert. „Uli ist natürlich ein Spieler, der sehr viel Qualität besitzt. Er hat ein sehr schönes Tor gemacht, welches vorher auch super herausgespielt wurde von den anderen Jungs“, sagte der 39-Jährige nach dem Spiel und ergänzte: „Es war eine tolle Mannschaftleistung. Wir haben eine super Reaktion gezeigt nach dem Rückstand. Das macht mich sehr, sehr stolz als Trainer.“

Mit der U19 ist Bapoh weiterhin der souveräne Tabellenführer in der Bundesliga West. VfL-Trainer Grammozis sagt: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollen uns als Mannschaft weiterentwickeln, die Gier und die Lust weiter aufrechterhalten. Dann werden wir schauen, wo wir am Ende stehen.“ Trotz der derzeitig guten Tabellensituation bleibt das große Ziel von Bapoh der Sprung in den Profibereich. Mit solchen Leistungen wie gegen Preußen Münster wird dies früher oder später der Fall sein.