Die Auswärtspartie für die Zweitvertretung des SC Paderborn 07 ging erfolglos vonstatten.

Der SV Lippstadt 08 bezwang Paderborn II mit 4:2. SC Paderborn 07 II war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Lippstadt startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Maiella und Todte für Serrone und Bechtold. Auch der SCP II stellte um und begann mit Geurts und Ufuk für Mannek und Neumann. Fatih Ufuk brachte den SVL in der 14. Minute ins Hintertreffen. 350 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 23. Minute den Treffer von Kevin Holz zum 1:1. Tobias Puhl versenkte die Kugel zum 2:1 (31.). Marcel Todte nutzte die Chance für den SV Lippstadt 08 und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 3:1 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Tim Mannek und Nick Neumann kamen für die Teamkollegen Mustafa Dogan und Sebastian Woitzyk zum Wiederanpfiff auf das Feld. Mit dem 4:1 für Lippstadt von Björn Traufetter hatte das Spiel seinen Sieger in der 77. Minute eigentlich schon gefunden. Der SC Paderborn 07 II verkürzte den Rückstand in der 81. Minute durch einen Elfmeter von Janik Steringer auf 2:4. Am Schluss fuhr der SVL gegen Paderborn II auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Durch den Erfolg verbessert sich der SV Lippstadt 08 im Klassement auf Platz elf. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Lippstadt etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte die Lippstädter.

Die Abwehrprobleme des SCP II bleiben akut, sodass der Gast weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Paderborner musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Paderborn 07 II insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In der Defensive drückt der Schuh bei Paderborn II, was in den 25 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. In den letzten fünf Partien ließ der SCP II zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier. Am nächsten Sonntag reist der SVL zu TuS Haltern, zeitgleich empfängt der SC Paderborn 07 II die Hammer SpVg.