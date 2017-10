Am 15. Spieltag der Regionalliga West bezwang der KFC Uerdingen vor 2900 Zuschauern in der Krefelder Grotenburg die U23 von Borussia Dortmund mit 1:0 (0:0) und festigte die Tabellenführung.

Es stand eine der wohl wegweisendsten Partien in der noch recht jungen Saison an: Der KFC Uerdingen empfing mit Borussia Dortmund II einen der Top-Favoriten auf die oberen Plätze. Dass man in Krefeld selbst mittlerweile auch zu diesem Favoritenkreis gehört, wollte KFC-Trainer Michael Wiesinger zuletzt noch nicht so richtig anerkennen: „Wir sind noch nicht die Mannschaft, zu der wir von außen gemacht werden.“ Fakt war aber: Es spielte der Tabellenführer aus Krefeld gegen den Sechstplatzierten aus Westfalen. Und diese Konstellation führte zu einer höchst ausgeglichenen Anfangsphase auf dem Rasen der Grotenburg.

Taktisch geprägter Schlagabtausch im ersten Durchgang

Direkt zu Beginn ließen sich beide Mannschaften den gegenseitigen Respekt nur bedingt anmerken und gingen energisch in die Zweikämpfe. Dennoch konnten die Zuschauer ein taktisch diszipliniertes Spiel sehen, in dem von beiden Trainern scheinbar die Maßgabe zum konstruktiven Aufbauspiel über die eigene Abwehrkette nach vorne gegeben wurde. Die erste Annäherung an eine Torchance gelang in der fünften Spielminute Oguzhan Kefkir, der einen Abpraller Volley auf das Gehäuse von Dominik Reimann abließ. Marcel Reichwein hielt noch seinen Spann in den Schuss, verfehlte das Tor aber um einige Meter.

Teilweise taten sich beide Kontrahenten schwer, gefährliche Situationen zu erspielen. Nach der ersten Viertelstunde gab Dortmund II vermehrt Gas über die Sturm-Talente Jacob Bruun Larsen und Jadon Malik Sancho auf den Außenbahnen, das KFC-Abwehrzentrum bestehend aus Christopher Schorch und Mario Erb passte jedoch hervorragend auf. Es war bezeichnend, dass in der 35. Minute ein Standard für die wohl brenzligste Situation vor dem BVB-Tor sorgte. Nach einem Abpraller nach Flanke von Oguzhan Kefkir versuchte es Connor Krempicki direkt und zwang Reimann im Gäste-Tor zu einer Glanztat. Es folgte die hundertprozentige Möglichkeit für Reichwein, der den Abpraller aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbringen konnte.

Uerdingen dreht im letzten Drittel auf

Nach dem Wiederanpfiff kam der BVB mit einem Blitzstart aus der Kabine, konnte aber eine Dreifach-Chance durch schnell aufeinanderfolgende Schüsse von Larsen, Sancho und Janni Serra, die alle vom KFC kollektiv abgeblockt wurden, nicht nutzen (47.). Just in der BVB-Drangphase ließ sich dann auf einmal der bereits mit Gelb verwarnte Haymenn Bah-Traore zu seinem zweiten taktischen Foul im Mittelfeld hinreißen und erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst. Die logische Folge: Gelb-Rot für Bah-Traore (60.), Dortmund musste mit zehn Mann weiterarbeiten.

Zunächst blieb die Unterzahl ohne Folgen, doch der KFC erzwang sich in der Folge mehr und mehr Platz. Dies schlug sich vor allem bei Oguzhan Kefkirs Außenbahn nieder, was zum entscheidenden Wendepunkt der Partie führte. Erst legte Kefkir den Turbo ein und brachte dann eine Flanke auf Reichwein, der im Anschluss halb liegend Reimann mit einem filigranen Lupfer in den linken Winkel düpierte (71.) und sein drittes Saisontor erzielte. Kurz darauf hätte Krempicki nach einem langen Pass in den Lauf noch auf 2:0 erhöhen können, doch Reimann entschärfte die Situation (75.).

Dortmund tat sich schwer, die Dezimierung zu kompensieren. Beinahe hätte Rene Vollath den Westfalen mit einem abenteuerlichen Fehlpass im Aufbauspiel ein Geschenk gemacht (85.), Tanju Öztürk konnte dem vogelfreien Abdelmajid Bouali den Ball gerade noch so vom Fuß grätschen. Am Ende blieb es beim 1:0-Heimsieg für den KFC.

Der KFC Uerdingen trifft am nächsten Spieltag auswärts auf den Wuppertaler SV, die U23 des BVB empfängt Tabellenschlusslicht 1. FC Köln II.