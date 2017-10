Es hat nicht gereicht. Schalke 04 muss im Bundesliga-Heimspiel (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg erneut auf Nationalspieler Leon Goretzka verzichten.

Der 22-Jährige hatte zwar nach muskulären Problemen wieder das Training aufgenommen, aber das Risiko, dass sich die Probleme verschimmern, wäre bei einem Einsatz zu groß gewesen. Goretzka sitzt noch nicht einmal auf der Bank.

Wie schon im Pokal in Wehen Wiesbaden läuft Nabil Bentaleb für Goretzka im Mittelfeld auf. Bentaleb hatte sich zwar eine leichte Verletzung an der Hüfte zugezogen, ist aber rechtzeitig fit. Im Vergleich zum Pokalspiel in Wehen hat sich Trainer Domenico Tedesco zu zwei Änderungen durchgerungen. Für Yevhen Konoplyanka und Coke rücken Amine Harit sowie Daniel Caligiuri in die erste Elf.

Auf der Bank halten sich neben Ersatztorwart Alexander Nübel die Feldspieler Weston McKennie, Fabian Reese, Alessandro Schöpf, Breel Embolo, Coke und Konoplyanka bereit. „Wolfsburg hat pfeilschnelle Spitzen und Außen, dazu ein gutes Umschaltspiel. Ich sehe da eine Parallele zu unserem Heimspiel gegen Leverkusen. Es wird darum gehen, dass wir Vollgas geben, dass wir uns clever anstellen in gewissen Defensivsituationen, dass wir uns auf dem Flügel stabil und gut präsentieren“, so Domenico Tedesco vor dem Spiel.