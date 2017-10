Am 10. Spieltag der A-Junioren Bundesliga West bezwang Rot-Weiß Oberhausen den Tabellenzweiten Bayer 04 Leverkusen überraschend mit 2:1 (1:1).

Frei nach der gespielten Songtextzeile „Auch wenn es gerade nicht so läuft wie gewohnt“ von Mark Forster begrüßte der Stadionsprecher die 120 Zuschauer im Stadion Niederrhein und spielte damit auf den leichten Abwärtstrend der Mannschaft von Trainer Dimitrios Pappas aus den letzten Wochen an, die nach der 0:1-Derbypleite gegen Klosterhardt und der 1:5-Klatsche auf Schalke am Samstag ein deutlich verbessertes Gesicht zeigte. In einer ereignisarmen ersten Halbzeit war es nach 22 Minuten Rinor Rexha, der mit einer Einzelaktion für die Kleeblatt-Führung sorgte. Die im Vorfeld favorisierten Gäste aus Leverkusen taten sich enorm schwer, die Hausherren standen sicher. So musste ein Standard eine Minute vor der Pause für den Ausgleich sorgen. Kapitän Atakan Akkaynak schlenzte den Ball aus 16 Metern sehenswert ins obere linke Eck.

Auch im zweiten Durchgang zeigte die Werkself viel zu selten ihre Qualitäten im Offensivspiel. Oberhausen dagegen spielte stark nach vorne. Den 2:1-Siegtreffer erzielte Marvin Roch in der 58. Spielminute. Erst in der Schlussviertelstunde wurde Leverkusen nochmal gefährlich, reichen sollte es am Ende aber nicht mehr. Trainer Markus von Ahlen war nach dem Spiel die Enttäuschung förmlich ins Gesicht geschrieben. „Wir haben den Gegner aufgebaut, zu viele Fehler im Aufbau gemacht und dem Gegner zu viele Chancen ermöglicht“, analysierte der ehemalige Zweitligatrainer, der die Bayer-Elf gemeinsam mit Iraklis Metaxas trainiert. Vor allem das sonst so starke Offensivspiel der Leverkusener missfiel dem 46-Jährigen. „Wir waren nicht zwingend genug“, sagte von Ahlen.

Bei seinem Gegenüber Dimitrios Pappas war der Jubel darüber riesig, endlich auch mal gegen ein Topteam gewonnen zu haben. „In der zweiten Halbzeit sind wir stark zurückgekommen und haben alles dafür getan das Spiel zu gewinnen und das ist uns am Ende gelungen“, freute sich Pappas, dessen Team den Abstand nach unten weiter vergrößerte. „Das war ein wichtiger Schritt gegen unseren Negativlauf", stellt der Trainer klar, der in den nächsten Wochen wohl auf seinen Mittelfeldmann Milad Sahebzada verzichten muss. Oberhauses Nummer 20 musste kurz nach seiner Einwechslung mit einem Sehnenriss vom Platz getragen werden.