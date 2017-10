Damit haben die Fans und Beobachter der Oberliga Niederrhein wohl nicht gerechnet: Ab Montag wird sich TuRU Düsseldorf auf die Suche nach einem neuen Sportlichen Leiter und Trainer begeben müssen.

Das erfuhr RevierSport am Samstagmittag aus Vereinskreisen. Demnach werden sowohl Trainer Dennis Brinkmann als auch der Sportliche Leiter Bernd Meinhardt zu Wochenbeginn ihre Ämter niederlegen. Am Sonntag gegen den VfB Speldorf (15 Uhr, Stadion an der Feuerbachstraße) wird der ehemalige Zweitliga-Profi Brinkmann zum letzten Mal auf der Trainerbank der TuRU Platz nehmen. Der 38-jährige A-Lizenzinhaber wollte sich auf RS-Nachfrage nicht zu den Querelen im Verein äußern.

Der Grund für die Rücktritte: Vereinsboss Heinz Schneider soll von Brinkmann verlangen, Spieler aus dem Oberligakader für die Kreisliga-A-Reserve abzustellen. Dem Wunsch des Präsidenten will der erfolgreiche Trainer der ersten Mannschaft nicht nachkommen.

Brinkmann ist wohl mit dem jüngsten Kader der Liga seit vier Spielen ungeschlagen und führte die TuRU bis ins Niederrheinpokal-Viertelfinale. Hier wartet Ende November Rot-Weiss Essen. Das Spiel findet an der Feuerbachtstraße statt. Ein Wiedersehen mit RWE wird es für Brinkmann jedoch nicht geben...