Der FC Liverpool trifft am Samstag auf Huddersfield Town. Es ist gleichzeitig ein Duell der Freunde - Jürgen Klopp gegen David Wagner.

Als die Premier League für David Wagner und Huddersfield Town noch weit weg war, träumte der ehemalige Trainer von Borussia Dortmunds Regionalliga-Elf von einem Auftritt in Anfield. Beim FC Liverpool. Gegen Reds-Trainer Jürgen Klopp, bei dessen Hochzeit Wagner einst Trauzeuge war. „Das wäre ein Höhepunkt meiner Karriere“, erklärte der 36-Jährige damals im Gespräch mit dieser Zeitung.

Am Samstag (16 Uhr/Dazn) wird es die Reise gut 90 Kilometer westwärts über die Autobahn M62 geben. Dann kommt es zum Duell der ehemaligen BVB-Trainer, der Freunde: Jürgen Klopp gegen David Wagner. Wobei klar sein dürfte: Die Freundschaft ruht dann für 90 Minuten plus ein bisschen Nachspielzeit.

Der einstige Zweitligist Huddersfield, der mit einem besseren deutschen Zweitliga-Etat von 16 Millionen Euro im Sommer den Sprung in die Premier League schaffte, begegnet dem einstigen Europapokalgewinner sogar auf Augenhöhe. Obwohl Liverpools Profis einen Marktwert von 515 Millionen Euro haben, aber nur Tabellenneunter sind. Die Spieler von Huddersfield, Elfte im Tableau, kosten zusammen gerade mal 58 Millionen Euro.

Riesenlob von José Mourinho

Erstmals seit 1972 treffen die Terrier, wie die Spieler aus der Grafschaft Yorkshire genannt werden, nun an der Merseyside in einem Erstligaspiel auf Liverpool. Am vergangenen Samstag reichten Huddersfield 22 Prozent Ballbesitz und vier Chancen zum 2:1 über Manchester United. Dessen Trainer José Mourinho gab sich danach als fairer Verlierer: „Huddersfield hat so gespielt, wie ich es mag: mit Aggressivität, Verlangen, Motivation und Hingabe.“

Kann es ein größeres Kompliment für einen Trainerkollegen als vom eigenwilligen Mourinho geben? Vielleicht eines von Jürgen Klopp – am Samstag gegen 17.50 Uhr.