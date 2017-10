Trotz seiner 1,62 Meter nahm es Dieter Kurrat, genannt Hoppy, mit allen auf. Borussia Dortmunds treue Vereinslegende verstarb im Alter von 75 Jahren.

So richtig erklärbar ist das nicht. Wie auch bei jemandem, der gern mit dem Herzen dachte? Also setzte sich Dieter Kurrat in sein Auto und steuerte es von Garmisch nach Dortmund. 600 Kilometer eine Strecke. Und dann? Einmal um den Borsigplatz, zum Stadion – und wieder zurück nach Garmisch. Andere Urlaubsreisen, das erzählte seine Frau Marga vor einiger Zeit, mussten gar komplett abgebrochen werden. „Sobald er die Turmspitze der Reinoldikirche nicht mehr sehen kann, beginnt sein Heimweh“, sagte sie.

Ein Unikat, ein Liebling

Gegen die letzte Reise hat sich Hoppy, wie ihn alle in Anlehnung an eine damalige Western-Filmfigur nannten, viele Jahre gewehrt. Nach langer Krankheit verstarb der Kult-Fußballer von Borussia Dortmund am Freitag mit 75 Jahren. Ein Unikat. Ein Liebling. „Hoppy hatte nicht nur ein großes Kämpferherz. Er war auch ein unglaublich liebenswerter Mensch“, sagt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Wer Kurrat erlebte, der mochte ihn. Offen und freundlich begegnete er den Menschen. Seinen Humor liebten sie. Und auf dem Fußballplatz machte er sich zwischen 1956 und 1974 in Schwarz und Gelb unsterblich.

Seine Spezialität: Manndeckung. Mit seinen nur 1,62 Metern und der kräftigen Statur wetzte er hinter den Stars her: Overath, ­Netzer, Hoeneß, ­Eusebio. „Hoppy, beiß’n inne Bollen“, riefen sie von den Tribünen. Nicht selten waren die feinen Edelkicker froh, wenn sie den kleinen Kampfknubbel – gelernter Drahtzieher – nach 90 Minuten wieder los waren. Einer Karriere in der Nationalelf stand das Körpermaß aber im Wege. Bundestrainer Helmut Schön befand: zu klein. „Von seiner Statur war er der Kleinste. Aber für uns alle war er der Größte“, meinte BVB-Präsident Reinhard Rauball am Freitag.

612 Spiele absolvierte Hoppy Kurrat für den BVB, als Profi gab’s für ihn keinen anderen Verein. Er trug den Klub hinauf in höchste Höhen, begleitete ihn hinab in die Tiefen. Deutscher Meister 1963, DFB-Pokalsieger 1965, Europapokalsieger 1966. In Hoppy’s Treff, seiner Kneipe, die er bis vor einigen Jahren zusammen mit seiner Frau in Holzwickede führte, servierte er in Erinnerung an den Gegner des Finals das Filet-Steak Liverpool. Große Portionen gab’s, versteht sich, Hoppy hatte ein gutes Herz. Doch es schlug schon vor Jahren nicht mehr, wie es sollte. Die Niere machte auch lange Probleme.

Es ging ihm nie ums Geld

Als sein BVB 1972 aus der Bundesliga abstieg, da blieb er. Als einziger von den Europapokalhelden. Blieb immer, obwohl Italien mit Geld lockte. Aber darum ging es ihm nie. Auf üppige Prämien verzichtete Kurrat, als der Verein darbte. Es ging ihm um Fußball, die Kameraden. Um seine Freunde Theo Redder, Aki Schmidt, Wolfgang Paul, Hans Tilkowski. Um seinen Verein, der geboren wurde, wo er geboren wurde: am Borsigplatz.

1974 beendete er seine Profikarriere – und erhielt als Erster beim BVB ein Abschiedsspiel. Die Mannschaftskollegen trugen ihn vom Rasen. Da wusste er schon, dass man ihn nie vergessen würde. Schon gar nicht am Borsigplatz oder im Stadion.