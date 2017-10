Am kommenden Montag (20.30 Uhr/Sky) steigt in der 2. Bundesliga das Traditionsduell zwischen Bochum und Düsseldorf. Nur noch wenige Karten sind erhältlich.

Es ist schon etwas her, dass das Vonovia Ruhrstadion in Bochum ausverkauft war. Doch am kommenden Montag könnte es wieder soweit sein. Tabellenführer Fortuna Düsseldorf gastiert im Ruhrgebiet. Bislang wurden knapp 23.000 Karten für den Westschlager abgesetzt. Bei einem Fassungsvermögen von 27.600 Plätzen bleiben also nur noch weniger als 5000 Tickets für den Verkauf.

Das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ist ein absolutes Highlight Jens Rasiejewski (VfL Bochum)

Etwa 3500 Karten können dabei die Fans des VfL erwerben. Das restliche Kontingent steht der Fortuna zur Verfügung. Es werden circa 8000 Gästefans aus dem Rheinland erwartet. Auch aufgrund des hohen Zuschaueraufkommens empfiehlt der VfL den Vorverkauf noch zu nutzen und am Tag des Spiels mit öffentlichen Verkehrsmitteln an die Castroper Straße zu reisen.

Für einen Bochumer Akteur wird diese Begegnung etwas Besonderes sein. Robbie Kruse machte bei der Fortuna seine ersten Schritte im deutschen Profifußball. Doch ob der Australier auch tatsächlich spielen kann, ist noch offen. Der 29-Jährige konnte, ebenso wie Danilo Soares, am Freitag nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Allerdings besteht die Hoffnung, das beide Akteure am Samstag wieder normal am Trainingsbetrieb teilnehmen können. Definitiv ausfallen wird Sidney Sam. Der ehemalige Schalker laboriert an einer Muskelverletzung und fällt für die Partie gegen Düsseldorf aus. Außerdem werden Tim Hoogland und Timo Perthel nicht zur Verfügung stehen.

In einem Spiel, das dem VfL zeigen wird, wo er leistungstechnisch steht. Immerhin geht es gegen den souveränen Tabellenführer der 2. Bundesliga. "Die vergangenen Ergebnisse widersprechen unseren Leistungen", sagt Interimstrainer Jens Rasiejewski. Er rechnet am Montag damit, dass die Fans das Team nach vorne peitschen wird. "Das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ist ein absolutes Highlight. Für uns und für die Fans."