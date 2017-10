Der Zweitrundensieg im DFB-Pokal hat die Verspannungen bei Borussia Dortmund ein wenig gelöst. Nach Hannover fährt der BVB daher wieder selbstbewusster. Aber der Einsatz von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang ist weiterhin fraglich.

Borussia Dortmund bangt vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Aufsteiger Hannover 96 weiterhin um einen beträchtlichen Teil seiner Offensive. Mit Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (zehn Tore in neun Ligaspielen) und einem seiner Zuarbeiter, Christian Pulisic, drohen zwei Spieler auszufallen.

"Bei Auba und Chris müssen wir abwarten. Sie werden heute trainieren, dann entscheide ich, ob ich sie mitnehme", sagte BVB-Trainer Peter Bosz gut 24 Stunden vor dem Anpfiff. Aubameyang hatte die Pokal-Party beim Drittligisten 1. FC Magdeburg wegen muskulärer Probleme ausgelassen. Zuletzt wirkte der 28-Jährige ermattet und überstrapaziert. Der Gabuner erhielt wie Pulisic (Wadenverletzung) und der zuletzt zur Erholung geschonte Mario Götze drei freie Tage. Gegen Hannover wird der Weltmeisterschütze wieder im Kader sein. Auch Julian Weigl, der zuletzt über Rückenprobleme klagte, dürfte wieder mit dabei sein. Er trainierte - ebenso wie Innenverteidiger Ömer Toprak - in den vergangenen Tagen schon wieder dosiert.

So oder so hat der 5:0-Sieg im Pokal die schwarz-gelben Verspannungen nach einer Woche ohne Erfolgserlebnis gelöst. "Das war wichtig, dass wir mal wieder gewonnen haben. Und dass wir kein Gegentor kassiert haben, war auch wichtig. Für die Stimmung ist das gut. Die Stimmung war nicht schlecht, aber wir waren natürlich enttäuscht. Ein Sieg hilft", sagte Bosz, der froh ist, dass er am Dienstag auch wieder André Schürrle, Raphael Guerreiro und Marcel Schmelzer nach Verletzungspausen wieder einsetzen konnte. "Es war wichtig, dass sie wieder spielen konnten, auch für die Spieler und ihre Motivation", sagt Bosz, der die Belastungen auf der linken Abwehrseite auf Guerreiro und Schmelzer aufteilen dürfte.

Was passiert, wenn Aubameyang ausfällt, darüber wollte sich Bosz noch keine Gedanken machen. "Wir haben mehrere Spieler, die Auba ersetzen könnten. Aber darüber denke ich erst nach, wenn es nötig werden sollte."