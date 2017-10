Am Samstag ist für die U19-Spieler Jugend-Bundesliga angesagt - und der VfL ist weiterhin Tabellenführer.

Am vergangenen Wochenende konnte Bochums U19 wegen der Verlegung des Spiels gegen den FC Köln einmal durchatmen, am Samstag geht es gegen Preußen Münster weiter (13 Uhr, Hiltroper Straße). „Die Pause hat den Jungs ganz gut getan. Alle haben jetzt richtig Bock, dass es wieder losgeht“, sagt Trainer Dimitrios Grammozis, der sein Team in einer Top-Verfassung sieht.

In dieser Woche hat er Co-Trainer Vincent Wagner größtenteils das Training überlassen, weil Grammozis aktuell am DFB-Trainerlehrgang teilnimmt. In einem internen Test durfte die U19 außerdem gegen die Reserve der Profis ran und machte dabei eine gute Figur. „Ich habe gute Rückmeldungen bekommen. Für die jungen Spieler ist es eine tolle Erfahrung, sich mit den Profis zu messen – und sie bringen auch auf diesem Niveau gute Leistungen“, sagt Grammozis.

Münster liegt auf Rang fünf

Einige Talente aus den eigenen Reihen haben in der Zweitliga-Mannschaft mittlerweile Fuß gefasst. „Für die Jungs ist das natürlich ein Anreiz. Die Spieler merken, dass der VfL wirklich auf die Jugend setzt“, meint Grammozis.

Doch am Samstag ist für die U19-Spieler Jugend-Bundesliga angesagt - und der VfL ist weiterhin Tabellenführer. Die Bochumer sind die einzige Mannschaft, die noch keine Niederlage einstecken musste, stellen außerdem die sicherste Defensive und die drittbeste Offensive.

Münster auf Platz fünf ist einer der Verfolger. Trainer Dimitrios Grammozis sagt: „Das wird eine große Aufgabe für uns, aber wenn wir sie fokussiert angehen, können wir sie lösen.“