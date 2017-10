Der junge Papa meint, dass sein Sohn ihn wacher mache. Das will er am Samstag gegen Wolfsburg zeigen.

Seit wenigen Tagen sind Nadine und Bastian Oczipka stolze Eltern. Söhnchen Paul macht den Schalker Außenverteidiger, so seltsam es klingt, noch wacher. „Es ist vielleicht besser, wenn man nicht immer acht Stunden durchschläft, sondern ein bisschen geweckt wird in der Nacht, dass man mal kurz wach wird und besser in den Tag kommt dadurch“, sagt der Bundesligaprofi.

Starke Vorstellung in Wiesbaden

Den Beweis lieferte der 28-Jährige gerade im DFB-Pokalspiel bei Wehen Wiesbaden ab. Oczipka zählte zu den stärksten Schalkern und bereitete beim 3:1-Sieg zwei Tore mustergültig vor. ­Oczipka spielt mit Baby-Power. „Ich kann mir schon vorstellen, dass es noch mal einen Auftrieb gibt. Man hat noch einmal eine größere Verantwortung mit so einem kleinen Mann, mit der ganzen Familie. Mich würde es natürlich freuen, wenn ich das in den sportlichen Bereich mitnehmen kann“, sagt Oczipka, der sich zuhause mit Frau und Nachwuchs „einfach happy“ fühlt.

Bastian Oczipka genießt jede Minute mit seiner Familie, aber am Samstag geht es wieder um wichtige Punkte in der Bundesliga, wenn Schalke zu Hause auf den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) trifft. Nach drei Pflichtspiel-Siegen in Serie haben sich die Königsblauen in einen kleinen Lauf gespielt. „Wir dürfen nur nicht locker lassen und nicht irgendwie denken: Wir haben jetzt ganz gut gespielt. Da darf kein Schlendrian reinkommen. Das wäre das Fatalste, was uns passieren kann“, warnt der Flanken-Spezialist.

Oczipka schiebt nach: „Wir müssen einfach zusehen, dass wir uns pushen, dass wir die Konzentration hochhalten und dann auch gut regenerieren, so dass wir am Samstag wieder fit sind.“ Möglicherweise gibt die größere Frische für Schalke 04 den Ausschlag. „Wolfsburg hat erst Mittwoch im Pokal gespielt. Vielleicht haben wir da einen kleinen Vorteil von der Fitness her“, meint Oczipka.

Appell an die Kollegen

Natürlich weiß er, dass es damit alleine nicht getan ist: „Da muss sich auch jeder von uns top vorbereiten. Da erhoffen wir uns natürlich einiges am Samstag.“ Der vierte Sieg in Folge würde nicht nur in Oczipkas Gefühlswelt passen, sondern auch ganz Schalke glücklich machen.