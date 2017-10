In der kommenden Länderspielpause wird der Zweitligist VfL Bochum zwei Freundschaftsspiele bestreiten.

Am Mittwoch, 8. November, tritt der VfL gegen den Fairplay-Pokalsieger des Bochumer Fußballkreises an, die Sportfreunde Westenfeld. Drei Tage später treffen die Blau-Weißen in den Niederlanden auf den Zweitligisten Helmond Sport.

Die Partie gegen die SF Westenfeld wird aus Platzgründen nicht auf der Anlage des Bochumer B-Kreisligisten ausgetragen, sondern am Nachwuchsleistungszentrum des VfL-Talentwerks an der Hiltroper Straße. Anstoß der Partie ist um 18 Uhr. Da es sich um ein Heimspiel der SF Westenfeld handelt, belaufen sich die Eintrittspreise auf 5 Euro (3 Euro ermäßigt), Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Aufgrund des zu erwartenden Andrangs und der nur sehr begrenzten Parkmöglichkeiten vor Ort werden die Besucher des Spiels gebeten, möglichst frühzeitig und mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Das Rahmenprogramm sieht ab 17 Uhr ein Spiel der Westenfelder E-Jugend vor, um 17:45 Uhr erfolgt die Ehrung an den Fairplay-Pokalsieger des Bochumer Fußballkreises seitens der Sparkasse Bochum.

Am Samstag, 11. November, kommt es dann zur Begegnung gegen den niederländischen Zweitligisten Helmond Sport. Anstoß im Lavans-Stadion in Helmond ist um 13 Uhr, der Eintritt ist frei. Anlass der freundschaftlichen Partie ist das 50-jährige Vereinsjubiläum des ehemaligen Erstligisten. Ein Wiedersehen gibt´s auch: Bei den Nordbrabantern ist der ehemalige Bochumer Keeper Rein van Duijnhoven (195 Spiele für den VfL), von den Fans im vergangenen Jahr zur Vereinslegende gewählt worden, als Torwarttrainer tätig.