Borussia Dortmunds Offensiv-Star Shinji Kagawa hat sich als weiterer Bundesligaprofi der Initiative Common Goal angeschlossen und spendet einen Teil seines Gehalts für soziale Projekte.

"Ich habe viele Dinge durch den Fußball gelernt. Für mich ist das Spiel wichtig, aber es gibt noch mehr Dinge, die man tun kann. Vielen Dank Mata, dass Du diese Initiative eingeführt hast", sagte der Japaner in einer auf seinem Instagram-Profil veröffentlichten Videobotschaft.

Aus der Bundesliga beteiligen sich an der von Manchester-United-Star Juan Mata ins Leben gerufenen Initiative Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann, Mats Hummels (FC Bayern) und Serge Gnabry (1899 Hoffenheim) sowie Dennis Aogo (VfB Stuttgart). Die Unterstützer spenden jeweils ein Prozent ihres Gehalts, Aogo kündigte zwei Prozent an. Hinter Common Goal steht die Organisation Streetfootballworld, die nach eigenen Angaben 120 Fußballprojekte für benachteiligte junge Menschen in 80 Ländern unterstützt.