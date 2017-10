Mikel Merino, der im Sommer von Borussia Dortmund zu Newcastle United gewechselt ist, hat gegen Thomas Tuchel nachgetreten.

"In Dortmund habe ich das Vertrauen des Trainers nicht gespürt", sagte der Spanier in einem Interview mit dem Guardian. "Ich bin derselbe Spieler wie im vergangenen Jahr, aber hier vertraut mir der Trainer. Das ist der große Unterschied."

In der Premier League ist der Mittelfeldspieler gesetzt. Merino kam in neun Partien für Newcastle zum Einsatz, erzielte dabei einen Treffer. Unter Tuchel stand er nur in zwei Bundesliga-Spielen in der Startelf.

Lob für Rafael Benitez

Seine gute Entwicklung führt der 21-Jährige vor allem auf Newcastle-Trainer Rafael Benitez zurück. "Ich lerne sehr viel von ihm. Ich hatte immer die Fähigkeit, Spiele zu lesen, aber jetzt verstehe ich es noch mehr. Er arbeitet an all den taktischen Kleinigkeiten und zeigt dir, dass jede einzelne Kleinigkeit wichtig sein kann", sagt Merino, der den Trainer auch menschlich schätzt.

Newcastle hatte Merino zunächst ausgeliehen, mittlerweile aber eine Kaufoption gezogen. Rob Elliott, Torwart seines neuen Klubs, sieht den Zugang auf einem Niveau, bei dem Klubs wie der FC Barcelona oder Real Madrid mal Interesse bekunden könnten