Auch in diesem Jahr wird es wieder den traditionellen „12.Kick-mit Schmidt-Mitternachtscup" geben. Am Freitag, den 29. Dezember geht es rund in der Rosa-Parks-Schule-Herten.

Los geht es um 18 Uhr und das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen. Folgende Teams werden um den Titel kämpfen: SC Westfalia Herne (Oberliga Westfalen + Titelverteidiger)

TuS Haltern (Oberliga Westfalen)

SC Hassel (Oberliga Westfalen)

SV Schermbeck (Westfalenliga)

DSC Wanne-Eickel (Westfalenliga)

Spvgg Erkenschwick (Westfalenliga)

Viktoria Resse (Westfalenliga, erstmalig beim Cup)

TuS 05 Sinsen (Westfalenliga)

SSV Buer (Landesliga)

BWW Langenbochum (Bezirksliga)

SV Vestia Disteln (Bezirksliga)

DJK Spvgg Herten (Kreisliga A) So sahen die Entscheidungsspiele 2016 aus:

Viertelfinale:

TSV Marl-Hüls – SC Hassel 4:0

Spvvg Erkenschwick – DSC Wanne-Eickel 5:0

SV Schermbeck – Spfr. Stuckenbusch 2:1 (0:0) n. N.

TuS Haltern – Westfalia Herne 5:6 (2:2) n. N.

Halbfinale:

TSV Marl-Hüls – Spvvg. Erkenschwick 2:0

SV Schermbeck – Westfalia Herne 0:4

Finale:

TSV Marl-Hüls – Westfalia Herne 4:5 (2:2) n. N. Der Sieger kann sich über 700 Euro Siegprämie freuen. Für Platz zwei gibt es 400 Euro, Platz drei und vier erhalten jeweils 200 Euro. Westfalia Herne geht als Titelverteidiger in das Turnier. Der Oberliga-Aufsteiger gewann 2016 das hoch dramatische Endspiel vor 1000 Zuschauern gegen den Oberligisten TSV Marl-Hüls mit 5:4 (2:2) nach Neunmeterschießen und sicherte sich die 700 Euro Siegprämie. „Das Geld ist für unsere Saisonabschlussfahrt“, jubelte Hernes Trainer Christian Knappmann damals. Sein Zusatz: „Überragendes Turnier vor ganz vielen Zuschauern. Das hat schon Spaß gemacht, hier zu spielen." Zum besten Feldspieler wurde Davide Basile gewählt. Die Auszeichnung an den besten U23-Kicker ging an Semih Demiroglu von der Spvvg Erkenschwick. Die Auslosung der Gruppen erfolgt im Laufe des Novembers. Und dann werden die Teams sicher wieder so heiß sein wie 2016, denn

Zur Startseite