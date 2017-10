Ralf Rangnick ärgerte sich über eine Entscheidung von Schiedsrichter Felix Zwayer dermaßen, dass er mit dem Handy auf den Rasen rannte.

So eine Szene sieht man selten. Als Schiedsrichter Felix Zwayer die ersten 45 Minuten des DFB-Pokalspiels zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München abpfiff, rannte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick wutentbrannt auf den Rasen. In der Hand sein Smartphone, mit dem Rangnick Zwayer eine Fehlentscheidung im Video zeigen wollte.

In der 34. Minute hatte Zwayer erst auf Elfmeter für RB Leipzig entschieden, nachdem Arturo Vidal den Leipziger Emil Forsberg zu Fall brachte. Doch auf Anraten des Linienrichters nahm Zwayer seine Entscheidung zurück und entschied auf Freistoß. Zum Ärger der Leipziger - und vor allem zum Ärger von Ralf Rangnick. In der Halbzeit erklärte der Sportliche Leiter der Nationalmannschaft, Thomas Schneider, in der ARD: "Bayern hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es Elfmeter gegeben hätte."

Als Rangnick Zwayer das Video zeigen wollte, hinderte ihn erst Mats Hummels daran. Es folgten Hasan Salihamidžić und Sven Ulreich.