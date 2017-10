Bastian Oczipka bereitete im DFB-Pokal beim Sieg in Wiesbaden zwei Tore des FC Schalke vor. Nach der Partie verriet der Linksverteidiger sein Erfolgsgeheimnis.

Bastian Oczipka belohnte sich in Wiesbaden erst einmal mit einer Portion Nudeln. Doch selbst beim Pappteller-Essen im Stehen war ihm die tiefe Zufriedenheit anzusehen: Sportlich steuerte er zwei Torvorlagen zum Sieg bei, und privat läuft es bei ihm ohnehin rund. Wohlwissend, dass ihm als Vater seines knapp zweiwöchigen Sohnes Paul unruhige Nächte bevorstehen, grinste er: „Vielleicht ist es ja besser, wenn man nicht durchschläft, sondern geweckt wird und so dann besser in den Tag kommt.“