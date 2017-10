Leon Goretzka ist am Mittwoch noch nicht auf den Trainingsplatz des FC Schalke zurückgekehrt.

Zwar rechnet Trainer Domenico Tedesco am Samstag im Bundesligaspiel gegen Wolfsburg wieder mit dem Nationalspieler, aber richtig unter Vollgas trainieren wird Goretzka erst wieder am Freitag beim Abschlusstraining. Beim Pokalspiel in Wiesbaden (3:1) hatte Goretzka wegen leichter muskulärer Probleme aus Vorsicht eine Pause eingelegt. „Es war die richtige Entscheidung, Leon draußen zu lassen“, so Sportdirektor Axel Schuster.