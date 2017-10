Am 10. Spieltag der A-Junioren-Bundesliga spielen am Sonntag (11 Uhr) Borussia Dortmund und der MSV Duisburg gegeneinander.

Auf dem Trainingsgelände in Brackel soll die Dortmunder Siegesserie gegen die Zebras anhalten. Der U19-Meister der Vorsaison steht mit 17 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und nur drei Punkte vor der U19 des MSV Duisburg.

Mit einem Sieg können die Junioren des BVB in der Tabelle dem Spitzentrio auf den Fersen bleiben. Dortmunds Trainer Benjamin Hoffmann betont: "Wir haben die Rolle des Jägers angenommen. Um in der Tabelle weiter oben dran zu bleiben, müssen wir unsere Punkte in den Spielen holen. Außerdem ist die Mannschaft genauso motiviert wie vor dem Revierderby gegen Schalke."

Personell muss Hoffmann im Spiel gegen die U19 des MSV auf einen wichtigen Spieler verzichten. Im Training hat sich Mittelfeldspieler Tobias Raschl am Sprunggelenk verletzt und wird längere Zeit ausfallen. "Für ihn ist die Hinrunde wohl gelaufen," erklärte Hoffmann.

Nur einen Auswärtssieg konnte die U19 des MSV Duisburg bisher für sich verbuchen. Dies gelang am ersten Spieltag beim Aufsteiger Klosterhardt - 3:0 hieß es damals für den MSV. Nun reist die Mannschaft von U19-Trainer Engin Vural zu den Junioren des BVB.

"Wir wollen unsere Leistung nicht nur stabil über 60 Minuten abrufen, sondern über 90 Minuten ein gutes Spiel abliefern, um einen Punkt aus Dortmund mitzunehmen. Die Dortmunder U19 ist ein starker Gegner", berichtet Vural.