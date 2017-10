Erneut sind Anhänger von Borussia Dortmund beim Pokalspiel in Magdeburg durch den Einsatz von Pyrotechnik negativ aufgefallen.

Kurz bevor die zweite Halbzeit des Zweitrundenspiels im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem BVB begann verwandelten die Fans das Schwarz und Gelb in glühendes Rot. Dutzende bengalische Feuer - über 1000 Grad heiß und im Stadion verboten - brannten im Gästeblock. An den Kontrollen vorbei schleusten die Dortmunder Fans die Fackeln ins Stadion - und bereiten ihrem Verein damit erneut Probleme. Dem BVB könnte nun ein Auswärtsspiel drohen, bei dem die eigenen Fans ausgeschlossen werden. Allerdings hat sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) derartige Strafen zuletzt selbst verboten.

"Es ist noch keine Kontaktaufnahme seitens des DFB erfolgt. Ich nehme an, dass er die heutigen Spiele abwartet und dann auf die Vereine zugeht, denen er etwas vorwirft. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es daher pure Spekulation, über ein bestimmtes Strafmaß zu sprechen", kommentierte Christian Hockenjos, Direktor Organisation beim BVB, die Sachlage.

Zum wiederholten Male kam es nun zu großflächigem Einsatz von Pyrotechnik im Dortmunder Gästeblock. Am massivsten zuletzt beim DFB-Pokafinale im Mai gegen Eintracht Frankfurt. Der DFB verhängte gegen den BVB deswegen - und wegen zweier Verfehlungen seiner Fans bei Spielen gegen den FC Bayern München - eine Geldstrafe in Höhe von 95.000 Euro und belegte den Klub "mit einem Zuschauerausschluss auf Bewährung", wie das DFB-Sportgericht damals in einer Pressemitteilung wissen ließ. Die Bewährung ist bis Ende Mai 2018 angesetzt. Zudem wurde seitens des DFB ein Choreographie-Verbot für die BVB-Fans in Erwägung gezogen. Der neuerliche Zwischenfall wird die Kontrollgremien des Verbandes erneut beschäftigen.

Allerdings hatte dieser zuletzt in Person von Präsident Reinhard Grindel angekündigt, von Kollektivstrafen absehen zu wollen. Verband und Ultras standen sich monatelang unversöhnlich gegenüber. Mit seiner Ankündigung ging der Verband einen Schritt auf die Fans zu. "Bis auf Weiteres" wolle man "keine Sanktionen wie die Verhängung von Blocksperren, Teilausschlüssen oder Geisterspielen mehr" aussprechen, wurde Grindel im August in einer Pressemitteilung zitiert. Der Kontrollausschuss möge darauf verzichten, "Strafen zu beantragen, die unmittelbare Wirkung auf Fans haben, deren Beteiligung an Verstößen gegen die Stadionordnung nicht nachgewiesen ist."

Für den BVB könnte das ein Hoffnungsschimmer sein, ein Problem sind die Pyro-Störer trotzdem. Allerdings eines, das bei bisheriger Handhabung schwer in den Griff zu bekommen ist, wie Hockenjos sagt: "Für gewöhnlich wird Pyrotechnik im Intimbereich ins Stadion geschleust. Solange Kontrollen in diesem Bereich - anders als in einigen wenigen südeuropäischen Ländern wie beispielsweise Portugal oder Italien durch die Polizei - in Deutschland unterbleiben, ist es schwierig, Szenen wie gestern Abend zu unterbinden."