Florian Neuhaus glänzte im Pokalderby gegen Mönchengladbach. Der 20-Jährige ist von der Borussia ausgeliehen - und könnte Fortuna nun zum Aufstieg verhelfen.

Der Mann des Abends kam ganz zum Schluss. Doch Florian Neuhaus wollte nichts sagen. Schnurstracks lief er an den Medienvertretern vorbei. Verbunden mit dem Credo bloß nichts Falsches zu erzählen. Denn die Begegnung seiner Fortuna gegen Borussia Mönchengladbach war für ihn höchst brisant. Immerhin ist Neuhaus von der Fohlenelf nach Düsseldorf ausgeliehen. Und deshalb schaute er die wartenden Reporter bei seinem Gang in die Kabine nicht einmal an.

Abgekämpft sah er aus. Erschöpft von 90 kräftezehrenden Minuten. Und enttäuscht, immerhin hatte seine Mannschaft den Pokalfight verloren. „Ich bin aufs Feld gegangen und wollte mit meinen Jungs das Beste herausholen“, wurde er später auf der vereinseigenen Homepage zitiert, verbunden mit der überraschenden Ansicht, dass „es für mich persönlich ein ganz normales Spiel wie jedes andere“ war.

Er wird in der kommenden Saison definitiv für uns spielen Dieter Hecking (Borussia Mönchengladbach)

Und so trat der 20-Jährige auch auf. Neuhaus avancierte zum besten Spieler auf dem Platz. Seine Pässe waren stark. Seine Vorstöße atemberaubend. Seine Soli kaum zu unterbinden. Einmal ließ er Mickael Cuisance so deutlich ins Leere laufen, dass dieser sich wohl noch einige Augenblicke später gefragt haben dürfte, was da gerade passiert war. Später spielte er einen überragenden Ball in den Lauf von Mitspieler Jean Zimmer, der anschließend allein auf das Gladbacher Tor zulief. Doch er vergab diese Chance – und so wurde der beste Mann auf dem Feld schlussendlich dennoch zum Verlierer.

Ein Versprechen für die Zukunft

Doch Neuhaus ist ein Versprechen für die Zukunft. Er besitzt diese enorme Auffassungsgabe, die es braucht, um auf der Position im defensiven Mittelfeld erfolgreich zu spielen. Er weiß, wie er in der Defensive die Räume schließen muss, und im Umkehrschluss auch, wie er in der Offensive neue schaffen kann. Die Mischung zwischen Dribbling und Zuspiel, zwischen Tempo und Verlangsamung stimmt. Außergewöhnlich für einen Mann in seinem Alter. Nicht umsonst ist sein Trainer voll des Lobes. „Er ist ein super Junge, der völlig normal geblieben ist“, sagte Friedhelm Funkel. „Er kann den Wirbel, der um ihn gemacht wird, sehr gut verkraften. Er will sich kontinuierlich verbessern und ist bei der Fortuna toll eingeschlagen.“

Trotzdem hat auch der 20-Jährige logischerweise noch einiges an Verbesserungspotenzial. Noch wirkt er nicht robust genug, um sich auch in der Beletage des deutschen Fußballs durchsetzen zu können. Dennoch gewann er gegen Gladbach drei Viertel seiner Zweikämpfe, hatte eine starke Passquote von 85 Prozent. Und auch deshalb hatte Borussias Sportdirektor Max Eberl bereits vor dem Derby allen Spekulationen über einen eventuell längeren Verbleib des gebürtigen Landsbergers einen kategorischen Riegel vorgeschoben. Auf diesen Zug sprang nach der Partie auch Dieter Hecking auf. „Er wird in der kommenden Saison definitiv für uns spielen“, stellte der VfL-Trainer klar. „Wir sind sehr froh, dass wir in der unmittelbaren Nachbarschaft einen so tollen Trainer wie Friedhelm Funkel haben, bei dem Florian perfekt reifen kann. Wenn er so weiter macht, dann ist er so gut auf uns vorbereitet, dass wir ein gutes Auffangbecken für den Jungen darstellen und viel Spaß an ihm haben werden.“

Wiedersehen in der Bundesliga?

Bislang ist es generell ein Geschäft, von dem beide Parteien im gleichen Maße profitieren. Neuhaus zeigt bei der Fortuna tolle Leistungen, wird durch eine Klausel im Vertrag pro Einsatz günstiger. Und Gladbach bekommt in der kommenden Saison einen jungen Mann an den linken Niederrhein, der in Düsseldorf gereift ist. „Das Leihgeschäft ist bislang sehr erfolgreich. Seine Leistungen sprechen für sich“, sagte Eberl. Und nun kann sich Neuhaus auch wieder voll und ganz auf die Fortuna konzentrieren. Denn er will dazu beitragen, dass Düsseldorf auch in der kommenden Spielzeit gegen Gladbach spielt. Dann als Gegner in der Bundesliga.