Beim 5:0-Erfolg über den 1. FC Magdeburg feierte Raphael Guerreiro sein Comeback. Wir haben mit dem Portugiesen nach dem Spiel in der Mixed-Zone gesprochen.

Für Borussia Dortmund erwies sich das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Magdeburg als freudvolles Ereignis. Zu dem 5:0-Sieg gesellte sich die Rückkehr eines schmerzlich vermissten Spielers: Raphael Guerreiro. Der Portugiese absolvierte nach monatelanger Zwangspause wegen eines im Juni erlittenen Fußbruchs sein erstes Saisonspiel.

Raphael Guerreiro, wie war es, heute wieder auf dem Platz zu stehen?

Ich bin sehr glücklich, heute mein erstes Spiel gemacht zu haben. Es hat sich sehr gut angefühlt. Ich fühle mich körperlich sehr gut und jetzt werden wir sehen wie es weitergeht.

Wie viel Kraft und Geduld hat die Verletzungszeit gekostet?

Es war eine lange und schwierige Zeit, aber ich habe versucht, immer das Positive zu sehen. Alle drumherum im Verein haben dazu beigetragen, dass es so gut gelaufen ist.

War das Ihre erste ernsthafte Verletzung?

Als Profi war es das erste mal, dass ich so lange ausgefallen bin, ja. Als ich zwölf war, war ich mal länger verletzt. Man muss in dieser Zeit einfach positiv bleiben. Und jetzt bin ich glücklich, gesund zurück zu sein und wieder auf dem Rasen zu stehen.

Was sind die nächsten Schritte nun?

Ich war am Fuß verletzt, das Gefühl für den Ball und für das Passspiel muss wieder zurückkommen, wie es war, damit ich die nötige Sicherheit habe. Und natürlich muss sich das Läuferische jetzt Stück für Stück entwickeln. Noch kann ich keine 60 oder 70 Minuten am Stück spielen. Aber das wird.

Wie schwer ist es nun, sich auf das für Sie recht neue System des Trainers Peter Bosz einzustellen?

Überhaupt nicht schwer. Ich hane mich sehr wohl gefühlt und war auch am Spiel beteitligt in der kurzen Zeit, die ich auf dem Rasen stand. Das war kein Problem.

Auf welcher Position werden wir Sie denn in Zukunft häufiger sehen? Boszs Vorgänger Thomas Tuchel setzte Sie oft im Mittelfeld ein, eigentlich gelten Sie als Linksverteidiger.

Grundsätzlich spiele ich gerne links. Das ist meine Stammposition, dort fühle ich mich Zuhause. Aber wenn der Trainer mich im Mittelfeld einsetzt, mache ich das auch gern.