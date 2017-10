Borussia Dortmund gewann beim 1. FC Magdeburg souverän mit 5:0. So haben wir die Spieler des BVB benotet.

Die Einzelkritik im Überblick:

Roman Bürki (3): Beinahe wäre ihm in der ersten Halbzeit ein Schuss von Philip Türpitz durch die behandschuhten Finger gerutscht. Ansonsten kaum geprüft - außer mit Rückpässen von den Kollegen.

Marc Bartra (2): Der Spanier musste erneut auf der rechten Abwehrseite aushelfen. Tat dies gewohnt entschlossen - und erzielte sogar den vierten Treffer per Kopf.

Sokratis (3): In der Defensive nicht so wahnsinnig oft gefordert, wenn doch war er zur Stelle. Die Gelbe Karte, die er sich in der zweiten Halbzeit einfing, kann allerdings noch schmerzhaft werden.

Dan-Axel Zagadou (3): Premiere in der Innenvertedigung. Geschickt im Zweikampf, aber im Umgang mit Ball und zwei langen Beinen auf unebenem rasen nicht immer souverän. Auch er sah Gelb.

Marcel Schmelzer (3): Solider Dienst in der Geburtsstadt. Und weitere Einsatzminuten auf dem Weg zurück.

Shinji Kagawa (3): Drehte und lawierte sich durchs Mittelfeld, blieb aber in der Offensive auch lange eher ohne entscheidende Wirkung. Setzte dann aber den Schlusspunkt zum 5:0

Nuri Sahin (2,5): Erste Anspielstation im Mittelfeld, stets um Ordnung bemüht. In diesem Spiel sehr erfolgreich.

Mahmoud Dahoud (3,5): Bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung leistete sich der Mittelfeldspieler ein paar ungewohnte Unpräzisionen im Passpiel.

Andrey Yarmolenko (2,5): Mit zunehmender Spielzeit zeigte sich der Ukrainer mehr. Gab die Flanke zum ersten Treffer, schnappte sich beim Elfmeter selbstbewusst den Ball - und traf.

Alexander Isak (2): Startelf-Premiere in dieser Saison für den Schweden. Der 18-Jährige nutzte seine Chance, war anspielbar und beweglich. Den ersten Treffer durch Castro bereitete er hübsch vor, den zweiten machte er gleich selbst.

Maximilian Philipp (2,5): Gewohnt umtriebig auf der linken Seite, wenn auch zunächst mit wenig prägnanten Szenen. Den zweiten Treffer durch Isak bereitete er klug vor.

Gonzalo Castro (2,5 - 40. Minute für Dahoud): Er kam, sah und traf. 32 Sekunden war er auf dem Platz, da stellte er mit seinem Treffer die Weichen auf Sieg.

Raphael Guerreiro (ohne Note - 62. Minute für Schmelzer): Erster Einsatz in dieser Saison nach seinem Fußbruch. Seine Flanke führte zum Elfmeter.



André Schürrle (ohne Note - 74. Minute für Isak): Ebenfalls Rückkehr auf den Platz nach wochenlanger Verletzungspause.