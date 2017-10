Die Enttäuschung der Bochumer Profis war nach dem Pokal-Aus in Paderborn groß. Die Spieler fanden deutliche Worte zur aktuellen Situation beim VfL.

Stefano Celozzi über das Aus in Paderborn: "Das ist definitiv ein bitterer Abend für uns. Wir haben uns viel vorgenommen und laufen dann früh dem Rückstand hinterher. Da kam wieder alles zusammen. Momentan durchlebt die Mannschaft, der Verein, eine sehr schwere Phase."

Celozzi zum verschossenen Elfmeter von Bastians: "Absolut kein Vorwurf an Felix. Wir gewinnen und verlieren zusammen. Wir hatten genug Chancen das 1:1 zu machen. Das Abseitstor hätte zählen müssen. Dann bekommen wir noch die Ampelkarte. Ein bitterer Abend."

Manuel Riemann über die aktuelle Lage: "So kurz nach dem Spiel habe ich für diese Niederlage noch keine Worte. Man kann sagen, dass es aktuell nicht optimal läuft. In der Liga ist noch einiges möglich, wenn man drei, vier Spiele am Stück gewinnt. Aber das erzählen wir schon seit Wochen. Wir müssen jetzt alles auf den Tisch legen. Wir können nicht Woche für Woche irgendwelche Floskeln raushauen. Wir müssen endlich alles aufarbeiten. Das sind wir auch den Fans schuldig."

Riemann über den Elfmeter: "Einen Elfmeter kann man immer verschießen. Wir hatten unsere Chancen. Wir müssen das 1:1 erzielen. Einfach ein dreckiges Tor machen. Dann gehen wir in die Verlängerung und schauen, was hier passiert. Aber aktuell brauchen wir einfach zu viele Chancen für ein Tor."

Trainer Jens Rasiejewski: "Die ersten 20 Minuten waren nicht gut. Das Spielverhalten, die Aktivität, das Verteidigen, das alles war nicht so wie wir uns das vorstellen. Das Verhalten reicht aktuell nicht aus, um in die Erfolgsspur zu kommen. Das wollen wir aber alle. Warum das aktuell nicht klappt, da müssen wir uns alle hinterfragen. Das ist ganz klar."