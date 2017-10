Ridvan Güleryüz hatte im Juni einen folgenschweren Motorradunfall. Dass der 26-Jährige jemals wieder Fußball spielen kann, ist unwahrscheinlich.

Als sich die dichten Wolken am Nachmittag verziehen und die Sonne scheint, verabredet sich Ridvan Güleryüz mit einem Freund zum Motorradfahren. „Wir wollten nur ein bisschen cruisen“, erzählt der 26-Jährige knapp vier Monate später. Kaum eine Stunde ist der Spieler, der ein paar Tage zuvor einen Vertrag beim Fußball-Oberligisten SC Hassel unterschrieben hat, am 14. Juni 2017 auf seiner Yamaha R6 unterwegs, als sich sein Leben schlagartig verändert.

Auf der Hans-Sachs-Straße im Zentrum von Bottrop übersieht ihn ein Autofahrer, als er an einer Kreuzung wenden will. Ridvan Güleryüz wird von seinem Motorrad geschleudert, zuvor verkeilt sich sein Fuß zwischen Auto und Motorrad. „Was danach passierte, weiß ich nicht mehr. Ich hatte einen Filmriss. Irgendwann bin ich im Krankenhaus aufgewacht“, sagt er.

Zweieinhalb Monate in der Klinik

Sein Freund erzählt ihm später, dass er zunächst noch ansprechbar war, aber über so starke Schmerzen klagte, dass die Rettungskräfte ihm sofort das stärkste verfügbare Schmerzmittel verabreicht hätten. Um seinen Kumpel den grausamen Anblick des verletzten Fußes zu ersparen, habe sich Güleryüz’ Freund, der unverletzt blieb, davor gestellt. Von einem Fuß sei nach dem Unfall nicht mehr viel zu erkennen gewesen. „Es hat sich angefühlt, als wenn alles gebrannt hat“, sagt der Türke. Seine Verletzungen am Schlüsselbein: ein Klacks dagegen.

Über zweieinhalb Monate liegt der gebürtige Marler im Krankenhaus. Zunächst drei Wochen im Marien-Hospital in Bottrop, anschließend fast zwei Monate im BG-Klinikum in Duisburg. In Bottrop heißt es bei jeder Arztvisite: „Sie wissen, was passieren kann, Herr Güleryüz?“ Herr Güleryüz weiß es. Es droht eine Amputation des linken Fußes. Drei Wochen lang belastet ihn dieser Gedanke. Tag und Nacht. Dazu die höllischen Schmerzen, die einfach nicht aufhören. „Nichtmal Morphium hat geholfen“, sagt Ridvan Güleryüz.

Seine Eltern, seine Verwandten, seine Freunde – sie alle wachen fast rund um die Uhr vor der Tür seines Klinikzimmers. Sie bangen, sie beten, sie hoffen. Erst gut drei Wochen nach dem Unfall macht ihm ein Arzt der Unfallchirurgie in Duisburg Hoffnung, als er sagt, dass der linke Fuß wohl doch erhalten bleiben kann. Insgesamt wird der Hasseler sechs Mal operiert.

Aus seinem Latissimus, dem breitesten Rückenmuskel, werden Muskeln und Fett entnommen und transplantiert. Für einige Tage wird er auf die Intensivstation verlegt. Jetzt heißt es erneut: bangen, beten und hoffen. Wächst der Muskel an, wird der Fuß durchblutet? Die nächsten 72 Stunden sind entscheidend. „Mein Vorteil war, dass ich viel Sport getrieben habe, nicht rauche und keinen Alkohol trinke. Das haben mir die Ärzte klar gesagt“, erklärt Ridvan Güleryüz. Nach einer Woche werden Hautstücke seines Oberschenkels transplantiert.

Heute geht es Ridvan Güleryüz besser. Nicht gut, aber es überwiegt die Erleichterung, zu wissen, dass er irgendwann wieder einen Schuh anziehen kann. „Wenigstens ist der Fuß noch dran“, sagt er. Er muss lachen, als er auf seinen grauen Verbandsschuh blickt, den er so gerne gegen einen Sneaker eintauschen möchte. An der Wand lehnen seine Gehhilfen. Im Medicos auf Schalke ist er an fast jedem Tag behandelt worden: Gehschule, Lymphdrainage, Krankengymnastik – was zumutbar ist, wird gemacht. Im nächsten Jahr wird eine weitere Operation folgen, ein ästhetischer Eingriff.

Auch der Beruf ist in Gefahr

Die Aussichten, dass Ridvan Güleryüz jemals wieder vor den Ball treten kann, sind trüb. „Wahrscheinlich klappt das nicht mehr. Aber ich gebe nicht auf“, sagt er. „Ich hatte in meiner Laufbahn schon so viele Verletzungen. Aber Gedanken, dass ich mit dem Fußballspielen aufzuhören muss, habe ich mir noch nie gemacht.“ Fraglich ist sogar, ob er seinen Job als Lokrangierführer im Industriepark in Marl so ausüben kann, wie er es vor dem Unfall getan hat. „Auch das wird sich zeigen. Noch bin ich einige Zeit krankgeschrieben.“

Der Unfallverursacher, ein 23-jähriger Mann aus Gelsenkirchen, habe ihn zwei Tage nach dem Unfall im Krankenhaus besucht. „Davon weiß ich aber nichts mehr“, sagt Ridvan Güleryüz. Alles Weitere klärt derzeit sein Rechtsanwalt. Die Schuldfrage sei aber zweifelsfrei geklärt.

Eigentlich, das hat sich Ridvan Güleryüz vorgenommen, würde er gerne wieder aufs Motorrad steigen. Ein bisschen cruisen. So wie er es am 14. Juni vorhatte. Aus Liebe zu seiner Familie und seinen Freunden wird er aber wohl darauf verzichten. „Dafür haben viel zu viele mir unheimlich wichtige Menschen zu sehr mit mir gelitten“, sagt er.