Das Traditionsduell zwischen Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen (1:2) wurde am Sonntag von Sport1 übertragen. Der Fernsehsender freut sich über eine starke Quote.

Rot-Weiss Essen durfte am Sonntag in Aachen ein in dieser Saison seltenes Erfolgserlebnis feiern. Mit 2:1 gewann RWE bei der Liga-Premiere von Trainer Argirios Giannikis. Aus Essener Sicht passte sowohl das Ergebnis als auch der Rahmen. 9600 Zuschauer verfolgten das Spiel am Tivoli auf den Rängen. Noch deutlich mehr waren es vor dem Fernseher.

Der TV-Sender Sport1 übertrug das Duell der Traditionsvereine und freute sich über eine starke Quote. Im Schnitt wurden 380.000 Zuschauer gezählt. In der Spitze waren es sogar 520.000 Zuschauer. Damit erzielte der Sender einen Saison-Bestwert bei Übertragungen in der Regionalliga West. Der Marktanteil bei den Zuschauern Gesamt (Z3+) erreichte 1,8 Prozent, in der Kernzielgruppe M14-49 waren es 1,9 Prozent.

Übertroffen wurde dieser Wert noch vom Münchner Derby zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern II, das am Sonntag vor dem RWE-Spiel bei Sport1 ausgestrahlt wurde. In der Spitze schalteten am Sonntagnachmittag 780.000 Zuschauer beim 1:0-Sieg der Bayern ein. 650.000 waren es im Schnitt. Noch nie hat ein Regionalliga-Livespiel bei Sport1 bessere Zahlen erreicht.

Auch RWO-Sieg sorgt für gute Quoten

Ebenfalls zufriedenstellend war die Resonanz am Montagabend bei der Regionalliga-Begegnung Rot-Weiß Oberhausen - Bonner SC. Im Schnitt sahen 270.000 Zuschauer den souveränen 4:0-Sieg der Kleeblätter. 390.000 wurden in der Spitze gemessen.

Sport1 hat mit den vier Fußball-Regionalliga-Trägern – Norddeutscher Fußball-Verband, Westdeutscher Fußballverband, Regionalliga Südwest GbR und Bayerischer Fußball-Verband – einen neuen, langfristigen Vertrag bis einschließlich der Saison 2020/21 geschlossen. Ab sofort sind die vierten Ligen jeden Montag bei dem TV-Sender zu sehen.

Ein Überblick der Livespiele aus der Regionalliga West bei Sport1:

Montag, 21.08.2017, 20.15 Uhr:

SG Wattenscheid 09 - Wuppertaler SV 0:0

Sonntag, 24.09.2017, live ab 14:55 Uhr:

Alemannia Aachen - Wuppertaler SV 4:1

Sonntag, 08.10.2017, live ab 13:40 Uhr:

Rot-Weiß Oberhausen - KFC Uerdingen 0:1

Montag, 16.10.2017, live ab 19:45 Uhr:

Bonner SC - Alemannia Aachen 0:2

Sonntag, 22.10.2017, live ab 16:55 Uhr:

Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen 1:2

Montag, 23.10.2017, live ab 19:55 Uhr:

Rot-Weiß Oberhausen - Bonner SC 4:0

Sonntag, 03.12.2017, live ab 14:55 Uhr:

Wuppertaler SV - Rot-Weiss Essen