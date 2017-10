Rot-Weiß Oberhausen hat sein Heimspiel in der Regionalliga gegen den Bonner SC mit 4:0 (2:0) gewonnen. Für einen 19-Jährigen war dieser Sieg ein ganz besonderer.

Tarik Kurt hatte nach der Partie ein breites Lächeln im Gesicht. Noch eben musste der Jüngste der Mannschaft seiner Pflicht nachkommen und die Bälle wegbringen, dann konnte sich der 19-Jährige Zeit für ein kurzes Gespräch nehmen. Und schnell wurde klar: Das Heimspiel gegen den Bonner SC hat dem Stürmer richtig Spaß gemacht. "Es war mein erstes Spiel von Anfang an und ich war erst mal ein bisschen aufgeregt. Das ging dann nachher aber weg und es hat ein gutes Ende gefunden", sagte Kurt.

Zum ersten Mal spielte der Rechtsfuß für die Regionalliga-Mannschaft von RWO von Beginn an und wollte sofort das Vertrauen, das ihm Trainer Mike Terranova gegeben hatte, zurückzahlen. Und er tat es: Kurz nach der Halbzeit setzte Tarik Kurt zum Flugkopfball an und traf zum zwischenzeitlichen 3:0. Großer Jubel beim Youngster, der damit bei seinem Startelf-Debüt direkt sein erstes Tor feiern konnte. "Ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht so viel mitbekommen vom Jubel. Ich war nur bei mir, denn in meinem Kopf ging alles ab", sagte Kurt und lachte. Als wäre das nicht schon genug für einen Debütanten, legte der letztjährige U19-Spieler von RWO noch einen drauf: Kurt traf zum 4:0-Endstand. "Als Stürmer freut man sich immer über die Tore", sagte Kurt, der sich natürlich berechtigte Hoffnungen auf mehr Einsatzzeiten machen darf. "Ich habe gezeigt, was ich kann. Es freut mich, wenn der Trainer mich spielen lässt", erklärt der ehemalige Jugendspieler von Borussia Dortmund.

Natürlich hat die Leistung seines eiskalten Stürmers auch Trainer Mike Terranova gefallen. "Ich freue mich. Tarik ist ein unbequemer Spieler, der sehr torgefährlich ist und seine Chance genutzt hat", hält die RWO-Legende fest, die Kurt Hoffnungen macht: "Er kann in Zukunft mit mehr Einsatzzeiten rechnen, auch über einen längeren Zeitraum. Ich denke, dass er so ein Spiel nicht vergessen wird. Besser geht's nicht."

Möglicherweise taucht die Offensivkraft auch am kommenden Samstag im Derby bei Rot-Weiss Essen (14 Uhr, Hafenstraße) wieder auf dem Spielberichtsbogen auf, allerdings tritt Trainer Terranova erstmal auf die Bremse: "Wenn einer zwei Tore macht, heißt das nicht, dass er dann automatisch direkt wieder spielt. Wir machen uns Gedanken und dann gucken wir." Tarik Kurt dürfte jedenfalls Blut geleckt haben.