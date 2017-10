Rot-Weiß Oberhausen hält den Anschluss zur Spitze in der Regionalliga West. Gegen den Bonner SC gab es im Stadion Niederrhein einen 4:0 (2:0)-Sieg.

Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie hat RWO einen Heimsieg eingefahren. Gegen den Bonner SC, der zur Zeit im Tabellenkeller feststeckt, setzte sich die Mannschaft von Trainer Mike Terranova verdientermaßen mit 4:0 durch. Schon im ersten Durchgang stellten die „Kleeblätter“ die Weichen auf Sieg. Rafael Garcia (32.) brachte die Oberhausener in Führung und Stürmer Philipp Gödde legte wenig später nach (39.). Bonn fiel in der Offensive kaum etwas ein und das sollte sich auch nach dem Pausentee nicht ändern.

Es spielten nur die Hausherren, die jetzt Lust auf mehr hatten. Kurz nach Wiederanpfiff war es Tarik Kurt, der bei seinem Startelf-Debüt sein erstes Regionalliga-Tor erzielen konnte. Per Flugkopfball netzte der 19-Jährige ein (49.). Als wäre das nicht schon genug, legte das Eigengewächs prompt nach und besorgte das 4:0 für RWO (58.).

Die Hausherren spielten sich in einen Rausch und gaben in der Offensive Vollgas. Allerdings sollte es dann doch nicht mehr zu einem weiteren Tor reichen. RWO freut sich über den Heimsieg und die drei wichtigen Punkte. Vor allem auch aber über die Tatsache, dass die Generalprobe vor dem Derby bei Rot-Weiss Essen am kommenden Samstag (14 Uhr, Hafenstraße) geglückt ist. Auf Seiten der Bonner wird die Situation dagegen nicht einfacher. Die Mannschaft von Trainer Daniel Zillken steht weiterhin auf einem Abstiegsplatz und wartet schon seit elf Spielen auf einen Sieg.