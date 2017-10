Der Fußball-Landesligist SSV Buer macht Nägel mit Köpfen bei der Zukunftsplanung: Nach vielen Gesprächen stehen nun die ersten Personalien fest.

Künftig wird Jugendleiter Norman Dauksch in den geschäftsführenden Vorstand rücken und dort Marcel Denneborg unterstützen. „Ich bringe neue Ideen mit, aber arbeite ja auch schon ein paar Jahre mit Marcel zusammen. Von daher wird die neue Aufgabe zwar spannend, aber ich weiß, was mich erwartet“, sagt er.

Eine erste Entscheidung hat es schon gegeben: Das neue Team hat sich mit Trainer Holger Siska auf eine Vertragsverlängerung für die Saison 2018/19 geeinigt. „Holger Siska ist seit 2012 Trainer unserer ersten Mannschaft und lebt förmlich unseren Verein. Wir sollten an manchen Stellen weiter auf Kontinuität setzen und somit ist es nur schlüssig, dass wir an unserem Trainer festhalten“, so Norman Dauksch. „Trotz neuer Ausrichtung konnten wir in vielen Gesprächen Holger Siska überzeugen, mit uns in die nächste Saison zu gehen, um auch schon die Weichen für den Verein frühzeitig festzulegen und mit den Planungen für den Sommer zu beginnen.“