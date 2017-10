Manuel Schäffler und Schalke 04 - da war doch was? Im Mai 2011 stand Schäffler als Profi des MSV Duisburg im DFB-Pokalfinale gegen die Königsblauen.

Schalke siegte 5:0, hatte zur Halbzeit schon mit drei Toren alles klar gemacht. Am Ende blieb für Schäffler zwar „ein geiles Erlebnis“, wie er selbst sagt, aber auch viel Frust. Als Leihspieler wechselte er zurück 1860 München und landete dann über den Umweg Holstein Kiel in Wehen Wiesbaden. Am Dienstagabend gibt es für Schäffler in der zweiten Runde des DFB-Pokals die Neuauflage gegen Schalke. Diesmal soll das Ergebnis nicht so deftig ausfallen.

Manuel Schäffler, die Generalprobe mit Wehen Wiesbaden lief glänzend. Beim 5:0-Auswärtssieg in Würzburg haben Sie doppelt getroffen. Ihr Eindruck?

Ja, bei mir läuft es wirklich gut, aber das gilt auch für die gesamte Mannschaft. Es macht einfach Riesen-Spaß in Wehen Wiesbaden. Ich komme viel mehr in Situationen, in denen ich für gefährliche Aktionen sorgen kann.



Wenn Sie wählen könnten: Würden Sie lieber mit Wehen Wiesbaden gegen Schalke im Pokal gewinnen oder mit Ihrer Mannschaft am Saisonende aufsteigen?

Ich finde, das ist schwer gegenüberzustellen. Wir wollen in der Liga weiter erfolgreich sein und im Pokal gegen Schalke nicht nur dabei sein.



Wie groß ist der Unterschied zwischen einer Drittliga-Spitzenmannschaft und einem Bundesliga-Team, das vorne mitmischt?

Das ist schon ein großer Unterschied, bei Schalke ist eine Menge Qualität vorhanden. Wir wollen es dem Favoriten so schwer wie möglich machen und den Gegner vorher genau analysieren. Ich denke schon, dass wir die Schalker etwas ärgern können. Für uns ist das natürlich ein besonderes Spiel vor ausverkauftem Haus.



Haben Sie mit Ihren Teamkollegen eigentlich eine Pokalprämie für den Fall einer Sensation ausgehandelt?

Nein, die handeln wir erst dann aus, wenn am Dienstag tatsächlich eine Überraschung passiert. Aber wir müssen die Kirche ehrlich gesagt im Dorf lassen. Schalke ist unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco in der Meisterschaft auf Kurs.



Wie schätzen Sie die Königsblauen ein?

Sie sind jetzt wieder erfolgreich. Von allem Drum und Dran ist Schalke eine Mannschaft, die in der Bundesliga um die ersten sechs Plätze mitspielen muss.