Die SpVg Schonnebeck ist am Sonntag nicht über ein 1:1 (0:0) beim FSV Vohwinkel hinausgekommen. Der Treffer von Marc Enger reichte nicht.

Auf leisen Sohlen hatte sich Schonnebeck in den vergangenen Wochen an die Spitze herangeschlichen, der ganz große Sprung blieb dem Team von Trainer Dirk Tönnies in Vohwinkel aber verwehrt: Mit dem letzten Angriff kamen die Gastgeber zum Ausgleich, direkt danach wurde abgepfiffen. „Letztlich geht das Unentschieden in Ordnung, wir haben nicht gut Fußball gespielt und uns zu viele Ballverluste geleistet“, war der Gästecoach am Ende mit der Punkteteilung einverstanden, besser gesagt, musste es sein.

Denn so richtig gut gespielt hatten die Essener nur in der Anfangsviertelstunde. Schon nach fünf Minuten hatte die Spvg. die Dreifachchance zur Führung: Zweimal wurde der Schuss von Marc Enger abgeblockt, auch Damian Bartsch brachte den Ball aus 16 Metern nicht über die Linie.

Doch danach brachten die Essener mit unnötigen Ballverlusten die Platzherren ins Spiel. Ein Schuss aus 18 Metern (25.) klatschte an den Pfosten, und kurz vor der Halbzeit musste Andre Bley aus zwei Metern Entfernung einen seiner Superreflexe auspacken, um den Rückstand zu verhindern.

Auch nach dem Wechsel musste Schonnebecks Nummer eins aus kurzer Distanz einen gefährlichen Kopfball entschärfen. Dann fingen sich die Essener und gingen durch ein typisches Enger-Tor in Führung: Der bullige Mittelstürmer ging unwiderstehlich durch die gegnerische Abwehr und traf aus 20 Metern genau in den Winkel: 0:1 (55.). Allerdings wurde die Sturmherrlichkeit kurz darauf beendet, Enger musste verletzt raus (Schlag auf den Fuß). Und als ihm nach 75 Minuten auch noch Marius Müller folgen musste, hatte Trainer Tönnies keine Offensivkraft mehr auf dem Feld.

Damian Bartsch, eigentlich der klassische Sechser, wurde daraufhin ganz nach vorne beordert, er sollte die Bälle festmachen, eher der Rest nachrücken konnte. Aber viel gab es dort nicht mehr zu verteilen, das Geschehen spielte sich zunehmend in der Schonnebecker Hälfte ab. Mit Folgen: Die erste Flanke konnte die Essener Abwehr noch hinausbefördern, doch die zweite Welle rollte, und der Vohwinkler Dirk Heinen traf volley aus 16 Metern genau ins lange Eck.