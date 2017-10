Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der englischen Premier League die zweite Saisonpleite kassiert.

Die Reds gingen am neunten Spieltag mit 1:4 (1:3) bei Vizemeister Tottenham Hotspur unter und rutschten auf Tabellenplatz neun ab. Schon die erste Niederlage war beim 0:5 bei Manchester City Anfang September deftig ausgefallen. Damit dürfte die Kritik am ehemaligen BVB-Trainer wachsen, denn bisher bleibt der FC Liverpool hinter den Erwartungen zurück. Platz neun in der Premier League ist nicht der Anspruch dieses Klubs.

Vor 80.827 Zuschauern in Wembley war Spurs-Starstürmer Harry Kane (4./56.) doppelt erfolgreich und übernahm mit acht Saisontreffern die Führung in der Torschützenliste. Zudem waren der Ex-Leverkusener Heung-Min Son (12.) und Dele Alli (45.) für Tottenham erfolgreich, für Liverpool traf der Ägypter Mohamed Salah (24.) zum 1:2.